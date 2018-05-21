「平民神車」只是幌子？特斯拉Model 3高配版價格較普通款翻了一倍多

5 月 20 日，特斯拉汽車公司首席執行官伊隆 · 馬斯克（Elon Musk）在 Twitter 上連續多次發文，公布了「高配版」Model 3 的規格和定價資訊。

據馬斯克公開的消息，特斯拉雙電機全輪驅動（AWD）Performance 版 Model 3 的百公里加速時間為 3.5 秒，最高時速約為 250 公里，最高續航里程約為 499 公里。

升級後的「高配車型」起售價為 7.8 萬美元，這包括車輪、油漆等所有部分 (除自動駕駛儀 Autopilot) 的價格」。馬斯克稱，高配版 Model 3 的速度將會比寶馬 M3 快 15%，且更易操作。他甚至放話：「（高配版 Model 3）將在賽道上擊敗任何同類產品」。

去年 4 月，特斯拉旗下第三款電動車 Model3 正式發布。根據特斯拉方面公布的資訊，Model 3 的百公里加速時間不到 6 秒，續航里程為 215 英里（346 公里），硬體還將支持自動駕駛功能。發布會上，特斯拉公布該款車型的起售價為 3.5 萬美元。這也是特斯拉目前為止售價最低的車型，因此被譽為「平民神車」。由於其售價低廉，市場此前對 Model 3 寄予厚望，認為這將是特斯拉電動車走向大眾化的里程碑產品。

但在 2017 年 8 月，馬斯克對外宣稱，公司或將於 2018 年年中推出一款高配版 Model 3 車型，預計該款高配版 Model 3 的售價在 7.5 萬美元。

從近日馬斯克公布的情況來看，Model 3 高配版的價格是最初發布版本的兩倍多，與瑪莎拉蒂 Ghibli、保時捷 911 的售價相差無幾。這一價格也使其脫離了大眾消費者的視線，是一個豪華（luxury）品牌的定價。

特斯拉遇股價危機

高配版 Model 3 價格公布之際，特斯拉正在遭遇股價危機。

一向看好特斯拉的摩根士丹利分析師 Adam Jonas，上周二（5 月 15 日）大幅下調特斯拉目標股價，從 376 美元下調至 291 美元，下調幅度達 23%，並創 16 個月新低。分析稱，這也是 Jonas 於 2017 年 1 月以來，首次將特斯拉目標股價設定於 300 美元以下。Adam Jonas 還將特斯拉的長期毛利率預期，從 34% 下調至 27%。他認為，特斯拉今年第第三季仍需再融資 30 億美元，而非此前預期的 25 億美元。

另外，高盛分析師也對特斯拉維持「賣出」評級，認為未來六個月的目標價是 195 美元。高盛分析師還建議，做空特斯拉股票在 2019 年 3 月行權價 330 美元的看漲期權（call option），同時買入 2019 年 3 月到期、票面利率為 0.25% 的特斯拉可轉換債券。如果特斯拉到時股票跌破 330 美元（較現在有 15% 的溢價空間），投資者會獲得 9.2% 的年化殖利率。

目前，特斯拉股價處於近一個月來的低位，5 月 18 日收盤價為 276.82 美元。

特斯拉股價持續下跌，跟它從去年至今遇到的諸多危機有關。除了投行下調評級外，Model 3 產能嚴重不足也是其中之一，這也是最令馬斯克感到焦慮的問題。

馬斯克曾表示，特斯拉 Model 3 的產量會在 2018 年第第二季前，如期達到周產量 5000 台的目標。而本次一季報顯示，特斯拉在 3 月最後一周的 Model 3 產量僅為 2020 輛，低於原定並多次延期想要實現的 2500 輛 / 周目標。