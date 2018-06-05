口無遮攔的馬斯克不僅被投資者「嫌棄」 這次還遭遇「股東逼宮」

流年不利的特斯拉即將在周二 (6 月 5 日) 迎來年度股東大會。

這半年來，特斯拉麻煩不斷，從高管離職、多起車禍到電話會風波，更重要是決定特斯拉命運的 Model 3 正深陷 "生產地獄"，對於特斯拉汽車公司首席執行官兼董事長馬斯克（Elon Musk）和他的董事會成員們來說，這將註定是一場難言輕鬆的股東大會。

此前投資公司 CtW Investment Group 已致函特斯拉股東，建議股東們重組特斯拉董事會。CtW 認為，特斯拉遭遇的戰略和經營挑戰，以及不斷惡化的財務表現，都意味著董事會需要作出重大改革，目前的董事會對馬斯克「過於順從」。

美國公司治理諮詢公司 Glass Lewis 反對馬斯克繼續連任董事長職務，僅保留 CEO 一職，並建議撤換三名特斯拉董事，分別是 21 世紀福斯公司首席執行官詹姆斯 · 默多克（新聞大亨默多克之子）、風險投資人士 Antonio Gracias、以及馬斯克的弟弟金波。

股東顧問 Institutional Shareholder Services (ISS) 也贊成撤掉馬斯克董事長職務。該機構認為，大公司不能夠完全、如此嚴重地依賴一個人。

然而，以上這些建議預計難成氣候。在激進股東和馬斯克之間，特斯拉的大部分股東依然選擇支持馬斯克，而馬斯克本人也擁有特斯拉 21.9% 的投票權。

路透援引晨星公司 (Morningstar) 分析師 David Whiston 稱，持有特斯拉的大型、主動型基金不太可能會會投票反對馬斯克，因為如果你不相信馬斯克，那你為什麼還要買特斯拉這隻股票?

掀起新能源車熱潮的特斯拉卻不受環保基金待見

特斯拉是一隻讓人又愛又恨的股票，風波四起讓投資者提心弔膽，但數度面臨困境又總能化險為夷。然而在全球範圍掀起清潔能源車熱潮的特斯拉卻並不受 ESG(環境、社會和公司治理) 社會責任投資基金的待見。

據彭博統計，在其追蹤的 1200 隻 ESG 基金中，僅有 86 隻持有特斯拉股票，其中只有 10 隻將特斯拉作為前十大重倉股之一。相比之下，數據隱私醜聞纏身的 Facebook 倒是獲得了 126 個 ESG 基金的青睞。

分析認為，ESG 投資者擔心特斯拉在社會和治理方面的表現無法匹配其過高的估值。

特斯拉一度寄希望於平價 Model 3 進軍大眾市場。特斯拉在 2016 年推出 Model 3 時，首席執行官 Elon Musk 表示，到 2017 年底，它將生產 10 萬 - 20 萬輛 Model 3。

然而隨著 Model 3 生產過程遭遇種種問題，有關特斯拉現金流困境的討論不絕於耳，十年來華爾街首次開始認真看待特斯拉破產的問題。

目前來看，特斯拉似乎暫時放棄了平民市場。5 月 20 日，馬斯克在 Twitter 上連續多次發文，公布了「高配版」Model 3 的規格和定價資訊，升級後的「高配車型」起售價為 7.8 萬美元，是低配車型價格的兩倍之多。

面對大眾之一，馬斯克在 twitter 回應稱，關於 Model3 車型的生產，首要目標是達到生產率要求，並且降低成本。若現在生產「平民版」Model3，特斯拉將會大量虧損，甚至置於死地。在 Model3 特斯拉周產量能達 5000 台以上的 3-6 個月後，公司才會生產價值 3.5 萬美元的「平民版」特斯拉。