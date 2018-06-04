智能金融先行者 維信金科著力智能信貸

金融科技的內涵

依託於傳統金融，金融科技以其前沿資訊技術，為傳統金融帶來耳目一新的創新，提升效率之餘，亦刷新和優化用戶的體驗，擴大規模，以及降低成本和風險。

以金融為金融科技的核心，以及風險管理是金融的核心這兩者為理念，維信金科以獨立的線上消費金融服務提供商為定位，由新晉「北上港人」企業家創辦、建立和拓展起線上消費金融業務，業務規模一氣呵成，從擇取目標借款人、提供信貸方案至達成資金合作全線輔以人工智能貫穿始終。根據6月3日最新招股書顯示，維信金科已開啟人工智慧與大數據分析之先河，以「智能信貸」為亮點，一躍成為智能金融第一股。

智能信貸領域先行者

維信金科既是國內最早開展個人無抵押消費信貸服務的專業企業之一，也是業內首倡「智能信貸」戰略的企業。它與我們傳統理解的金融機構截然不同，並不是大眾理解的面向個人專門融資貸款公司，實則是一家面向金融機構的交易平臺，與持有牌照的金融機構進行長期的融資合作，致力於為未得到充分服務的借款人提供觸手可及、量身定制且價格合理的解決方案，從而達成借款人與專業金融機構之間的資金合作或信貸需求。

蜂鳥系統結合大數據雙管齊下

維信金科使用「信用加補充」數據方式建立並開發細化的風險定價能力，開發出一套多維度評分卡，作為其對目標消費者的信用評估依據。利用「智能信貸」技術及借助蜂鳥系統對貸款申請人進行信用評估，將放貸過程人工智慧化。強大的資料分析能力使其適當評估借款人的風險狀況並管理其貸款逾期率，這讓公司不同於其它市場參與者並從中脫穎而出。

維信金科以其自主研發的蜂鳥系統結合時下最精准的大數據，持續地、及時地「堆砌」和更新用戶的資料大廈，實現更精準的用戶投放和更注重用戶體驗的場景服務。根據最新招股書數據，通過維信金科貸款的客戶，其不良貸款率在逐年下降，與2015年的12.2%不良貸款率相比，2017年的不良貸款率為8.1%。

與中國互聯網科技巨頭強強聯手

值得一提的是，維信金科並不是孤軍奮戰。它與若干擁有龐大補充數據並有意改善其信用評分模型有效性的中國互聯網科技巨頭強強聯手，如百度金融，聯合建模和精準營銷，進一步增強數據分析和信貸決策能力。

此前，香港財政司司長陳茂波先生提出，香港是金融科技的優勢發展之地，政府已備5億預算全力支援包括金融科技在內的初創企業。維信金科在此時機於香港上市，將如借東風，全力加速。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)