紅星美凱龍(01528-HK)副總經理謝堅違規買賣1.7萬股公司股票

紅星美凱龍(01528-HK)公布，公司近日查詢到公司副總經理謝堅先生證券賬戶出現違規買賣公司股票的行為。

謝堅先生證券賬戶於2018年3月23日至5月18日累計買入公司股票1.7萬股，併於4月9日至5月24日全部賣出。經公司與謝堅先生確認，情況如下：進行違規買賣公司股票的賬戶系謝堅先生多年之前開立的賬戶，且賬戶開立後因謝堅先生缺乏證券交易操作經驗已委託給他人進行管理，故該違規交易行為實為在謝堅先生不知情的情況下進行的操作，非謝堅先生個人做出的交易行為。

雖該違規交易行為非謝堅先生個人做出，但是系因其對個人賬戶監管不嚴而發生，謝堅先生針對以上違規事件進行了深刻的反思，誠懇地承認錯誤併鄭重做出以下承諾：1、將因此次違規買賣股票的收益的2倍全部上交公司；2、承諾其在公司任職的任期内後續增持股票(如有)在任期内新增股份不減持；3、充分認識問題的嚴重性，重新認真學習相關證券法規，併及時與公司董秘處及監管機構溝通，保證不再觸犯任何法規，併嚴格按照公司及監管機構對高管的要求進行相關的操作，成為一個合格守法的上市公司高管。

謝堅先生已深刻認識到本次違規事項的嚴重性，併就本次違規行為向廣大投資者緻以誠摯的歉意。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)