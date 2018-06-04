【華冠投顧】賴昇楷: 台股「誘空」後如預期「軋空」 「這些族群」開始「走路有風」

焦點個股 :

2327 國巨、3532 台勝科、3016 嘉晶、2375 智寶、6274 台燿

上週五台股在 "美股利空、強勢主流休息、現貨價量背離、期貨價差轉弱" 等不利條件下站上所有均線，市場不免有所疑慮，但昇楷告訴大家低量好「誘空」，誘空後就等本週「起風軋空」。今天準時上演前述戲碼，大盤滾出攻擊量 1549 億強勢「軋空」， 終場 + 160 點收在最高點 11110 突破「萬一」大關，OTC 指數 + 0.96% 續創今年新高。

由於市場預期美國 FED 將於六月中旬升息，因此美元指數自四月中以來便不斷上漲，台幣相對美元貶值導致部份對匯率敏感的外資賣股走人，目前時序已接近 FED 利率決策會議時間，想回流美國的資金也回的差不多了，況且美元指數近期漲到 95 附近已接近技術面的大頸線位置，漲勢暫歇轉為震盪拉回的機會不低，外資買盤也可望回流台股，近日從外資在期現貨的佈局上已初見跡象，後市多頭有機會見到「好戲連場」。

外資回流台股的當下，原內資主流族群如被動元件（2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂...）、矽晶圓（5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶...）等雖然呈現輪休輪漲、較為分歧之走勢，但仍不乏整理已久的異軍突起股，例如上週五 (6/1) 帶領學員卡位國巨集團旗下之鋁質電容廠 2375 智寶，以及 5317 凱美，今日一大早手牽手鎖上漲停創波段新高。這幾大族群趁外資歸隊、盤勢無虞的當下輪流休息並非壞事，畢竟一路以來帶領台股轉危為安、化險為夷，短線讓籌碼沉澱一下，待月報業績公布才會更具爆發力。

除了原主流之外，上週五介紹的生技股普遍整理超過一個月，具備「風險有限、獲利可期」特性，且 6~7 月國內外有多個生技展，屆時不乏題材加持，可持續留意《1795 美時、4107 邦特、4736 泰博、4123 晟德、4147 中裕》等個股。

近期 3D 感測與 5G 概念的相關概念股也開始冒出頭來，例如上周一 (5/28) 鎖碼學員推薦股《6274 台燿》，就是積極搶進 5G 領域的銅箔基板績優股，上週三利空中守住上揚月線，今天直接一根穿雲箭，漲停創高來相見，學員按照 "紀律" 停利入袋。然而廣義的 3D 感測與 5G 概念涵蓋的範圍其實很廣，裡頭不乏濫竽充數、魚目混珠的個股，不要不分青紅皂白就亂搶，昇楷近日將為大家介紹潛力股，歡迎加入 Line 後持續鎖定發文。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。