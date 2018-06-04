【華冠投顧】大盤跳空長紅、光學買盤回籠

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

熱門股追蹤

6182 合晶：

自上周四創高之後，量能明顯減少

雖漲價題材仍在，不過短線漲多也是事實

觀察 10 日線附近，是否有買盤進場守住支撐。

2349 錸德：

帶量漲停向上，量能仍在均線之上

顯示後續上長仍有空間，以上周四的跳空向上缺口

做為股價的防守點

2492 華新科：

周五至今持續量縮整理，雖股價在 5 日線之上

但營收即將公佈，量能未能進一步放大

留意 10 日之後的營收狀況

2337 旺宏：

自上周四創高當天出現黑 K，今天持續量縮

目前半年線仍舊走平，加上量能沒有放大

留意營收公佈的情況

2327 國巨：

今天股價持續強勢表現，不過量能沒有過均量

加上先前營收創高，5 月份是否仍舊強勁

10 日之前仍建議小心謹慎

台股今天跳空向上表態，量能升溫拉出一根長紅

外資法人信心回籠，買超金額進一步擴大。

電子三大權指台積電、鴻海、大立光

都陸續出現波段新高點，後續多方趨勢明顯。

若未來交易量能可以維持在 1300 億以上，

大盤未來有機會挑戰前波高點 11 270

被動元件族群，在國巨的帶領之下

相關個股也都互有表現，特別是鋁質電容

包括凱美、智寶都出現帶量長川。

另，鈞寶、光頡、美磊、奇力新等

後續走勢值留多加留意。

大立光再創整理以來的新高，光學族群出現族群性買盤

包括聯一光、新鉅科、揚明光等，都出現亮燈漲停的表現

而其它類股由於年線仍未整理完，預期後續量能升溫後

將有所表現，留意站回年的 K 線型態

生技類股方面，和康生漲停表現，帶動智擎、

聯亞藥、大江、中天以及寶齡富錦等，

都出現帶量表現，若量能延續

後續將有機會受惠營收增長的利多表現

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。