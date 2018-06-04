【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

大盤攻擊 11270 點

今天大盤量增上漲，上周每天跟大家分析，大盤趨勢沒有被影響，還是多方控盤，大盤短線支撐還是 10819 點，只要沒有被跌破，就是多方控盤，後來都沒有跌破，大盤當然是多方趨勢，今天是不是就攻擊了？操作就是要有節奏有系統，不要隨著消息逐流。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，上周拉回佈局，現在幾乎都是大獲利，這樣操作夠簡單吧？上星期一直播跟大家分析 2481 強茂，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%，操作就是有進有退，追求長期大賺小賠；快點跟上，龍哥還要佈局新寶藏，不要一直錯過行情。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，整理完畢之後再度攻擊，籌碼轉進低價矽晶圓 3016 嘉晶和 6182 合晶，都大漲創高；很早就推薦被動元件的 2492 華新科和 3026 禾伸堂一路大漲創高，續抱就能夠有大獲利；然後四月中提醒大家要注意整流二極體，推薦 2481 強茂和 5425 台半，都噴出創高；這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？當然，漲多的個股不要追價，佈局剛整理完成的主力股，獲利空間較大；低檔留意網通，光學，PCB 和銅箔基板。

今天外資期貨多單增加 3797 口，自營商期貨空單減少 339 口，外資選擇權中性偏多佈局，自營商選擇權中性佈局，外資期貨多單連續增加，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，籌碼偏向多方，有機會挑戰波段高點 11270 點。



【籌碼穩定的主力股】

6182 合晶，3016 嘉晶，5483 中美晶，6488 環球晶

2492 華新科，3026 禾伸堂，3596 智易

2376 技嘉，2377 微星

1312 國喬，1710 東聯

2481 強茂，5425 台半

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作，跌破 10883 點就停利出場；空方操作者帶量跌破 10819 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估