【華冠投顧】武傑電台: 台股如預期大漲!這波可望漲到哪裡?!

◆ 直攻 11270 點

美國科技股領漲，加權指數上漲 + 53 點開出，在電子權值股全面大漲下；指數震盪走高，收盤大漲 + 160 點作收，收在 11109 點，成交量 1546 億。

雖然今天在美股大漲的助攻下，加權指數重返 11000 點大關；但不要忘了… 上周我們已經說過，多頭這星期有非漲不可的壓力。特別在上星期因為『歐債風暴』影響，讓台股又再洗了一次；所以今天台股的表現，相對於日、韓股市，我們也是表現較強。外資買盤今天開始回流，因此在內、外資買盤匯流下… 盤勢可望『直攻 11270 點』。

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心，盤勢最即時的狀況武傑會適時在 LINE 給大家一些看法與提醒，而最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

武傑關注個股:

1. 智寶 (2375):

電容鋁箔材料供不應求，固態電容產品切入手機充電器應用，打進中國大陸前 4 大品牌手機應用，深化 SMD 貼片電容，將是未來發展重心，且深耕汽車電子、電信網通設備、電力電子、新能源設備等鋁電解電容器解決方案，後勢可期。

操作建議： 被動元件龍頭國巨漲勢已經趨緩，留意高檔獲利賣壓。支撐價：52 塊。

2. 台通 (8011):

Q1 合併營業收入淨額 4 億 3353 萬 7 仟元，營業成本淨額 3 億 5699 萬 4 仟元，營業毛利 7654 萬 3 仟元，稅前淨損 1715 萬 8 仟元，本期淨損 1988 萬 6 仟元，歸屬於母公司業主淨利 320 萬 4 仟元，4 月營收 1 億 8934 萬 6000 元，較 106 年同月增加 11.32%；累計 107 年 1-4 月營收 6 億 6804 萬 1000 元，較 106 年同期增加 3.75%。

操作建議： 5G 類股全面轉強，可望接棒六月台股人氣主流。支撐價：19.5 塊。

3. 智易 (3596):

首季 EPS 交出亮眼成績單，單季 EPS 來到 1.19 元，優於去年同期的 0.26 元，由於整合型設備（IAD）開始出貨給歐洲客戶，加上 Wi-Fi 新品量產、光纖設備需求成長，帶動 4 月營收站上 21.08 億元，月增率 37.23％、年增率 48.66％。

操作建議： 5G 類股全面轉強，可望接棒六月台股人氣主流。支撐價：70 塊。

4. 強茂 (2481):

擺脫了以往在太陽能領域的包袱，加上二極體漲價趨勢確立，且該公司在 IGBT 更將進入收割期，除了車用產品陸續通過歐美大廠車規認證，專攻白色家電的產品也預計在今年第 4 季出貨。

操作建議： 短線漲幅已大，建議延五日均線操作即可。

5. 旺宏 (2337):

受惠任天堂規畫下半年推出精靈寶可夢（Pokemon）最新作品，同時可望與風靡已久的手機遊戲精靈寶可夢 GO（Pokemon GO）一同連動。研調機構 IHS Markit 看好，新款精靈寶可夢遊戲將成為推動 Switch 及遊戲在感恩節熱銷的關鍵，因此看好第三季 Switch 買氣將可望明顯回溫。

操作建議：籌碼面有法人卡位，可留易拉回買點。支撐價：47 塊。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2375 智寶、6161 捷波、3596 智易、6127 九豪、2027 大成鋼、8462 柏文、2388 威盛… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4609 唐鋒、6111 大宇資、3228 金麗科、5281 大峽 KY、2486 一詮… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!



以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估