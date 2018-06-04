【華冠投顧】帶量過高多頭強勢 週線第五波要來了!?

華冠投顧 范振鴻 分析師

◆ 盤後分析

#大盤分線今扭轉劣勢

# 下週期待多頭行情

華冠投顧 范振鴻分析師

焦點個股：3504 揚明光、3596 智易、2349 錸德、2327 國巨

振鴻觀察股：2332 友訊、3189 景碩、2362 藍天、9945 潤泰新、8271 宇瞻

加權指數今天收 11109 漲 160 點，量能 1548 億，

上週五標題寫著「大盤分線今扭轉劣勢，下週期待多頭行情」

振鴻很少寫的這麼肯定，最主要德國指數藉由歐債利空回測支撐，

且台股走出了一個破壞多頭的洗盤動作後，週五完成短線多頭浪，

有持續追蹤振鴻盤後分析的都知道，

在上週三時就提到「接下來兩天是多頭關鍵期」

更是明確指出，KD 的 %D 不能跌破 50 是關鍵，

各種跡象一一驗證，今天台股也是強的超乎預期，

KD 也再度黃金交叉換多方發球。

而今天的過高也代表 10800~11000 這個區間的多單都處於獲利狀態，

在 11100~11270 這個小型頭部套牢量不大的狀況下，

若現在如預期發動勢的是週線第五波，那 11270 相信不會是太大問題。

籌碼的部分，雖然 10800~11000 間的融資不斷增加，

但可以注意的是融券也是維持高檔，

所以接下來到除權息之前，也頗有機會走回補行情，

這時候除了主流題材股外，融券回補行情也可開始注意。

回到類股部分，今日大盤雖然是大漲，上週才轉強的二極體今天卻出現修正，

被動元件則是 2327 國巨再度大漲 8%，但並創新高，華新科則是量縮收平盤，

Mosfet 概念股則是整體陷入盤整，收盤大致上皆小漲小跌，

光學股今天則勢表現亮眼，3441 聯一光、3630 新鉅科、3504 揚明光三檔收漲停，

但上周表現亮眼的 3362 先進光反而是開高遇獲利賣壓收小跌。

而 5G 相關的網通概念股也是同步有漲勢，3596 智易漲停，

振鴻 05/27 選股週報的 2332 友訊也大漲 5%，3081 聯亞也大漲 8%。

個股方面昨日振鴻已經發佈新的選股週報

【壓軸集破量選股週報】標的：

【2332 友訊】今天再度大漲 5%，波段漲幅超過 20%

【2362 藍天】分享至今，漲幅也超過 15%。

【壓軸集破量】是振鴻獨特的選股技巧，

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估