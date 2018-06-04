【華冠投顧】價量齊揚 台股強勢上攻

◆ 劉彥良 盤後分析

美國就業數強勁，推升全球股市上揚，台股在三大法人合計大買 104 億元下，終場大漲 160 點並突破 11100 點，成交量放大至 1546 億元，價量齊揚。

明天凌晨蘋果開發者大會加上 2330 台積電、2327 國巨股東會，今天蘋概股和被動元件領先反映。蘋概股方面除了台積電上漲 2.23%、2317 鴻海上漲 1.39% 外，股王 3008 大立光更大漲 4% 改寫今年新高。至於被動元件方面，則有 2375 智寶、6155 鈞寶等共計 5 檔收在漲停板。

正式進入 6 月份，5 月營收自然是月初的重頭戲，其中 3030 德律繳出月增 1 倍、年增 1 倍的好成績，開盤直接跳空漲價一價到底。而 5 月營收重回 1 億元並改寫 17 個月新高的 3630 新鉅科，同樣是以漲停作收，3D 感測鏡頭將於下季量產出貨，有機會轉虧為盈。

台股今天重新站上下降壓力線且量能放大至 1500 億元之上，多方表態，待國際變數釐清後，指數就有望攻前高 11270 ，選股方面留意漲價概念、5 月營收、蘋概及 6 月有題材的風電和生技。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估