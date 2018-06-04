【華冠投顧】林驛銘:台股突破區間站上11100點，被動，5G，生技，光學以及光碟!

國際局勢趨緩，上周五美股四大指數上漲，台股今日在電子股領軍下，開高震盪走高，指數終場大漲 160 點，以 11109 點作收，成交量 1546 億元，價漲量增格局。

台股上周小漲 6 點，震盪盤，但已提醒大家法人回補，外資買超，籌碼對台股下周續漲有利。今日行情跳空開高震盪走高，帶量突破整理近三周的橫盤區間上緣，一舉站上 11100 點，完全符合預期規劃。權值股由電子股股王大立光 (3008) 帶頭，股價最高來到 4460 元，創本波段新高，創下去年 12 月以來的波段高價。而台積電 (2330)，鴻海(2317) 也都上漲 1~2%。整體電子指數漲 1.83%，金融漲 0.97%，傳產漲 1.08%，OTC 指數漲 0.97%。焦點: 被動元件龍頭大廠國巨 (2327) 開高走高，一度站上 1080 元漲停價，九豪 (6127)，智寶 (2375)，凱美 ( 5317)，鈞寶 (6155) 等均收漲停。上周提醒大家族群輪動可留意 5G，像智易(3596) 新一代行動通訊技術 5G 題材加持，股價漲停，5G 概念股包括光環 (3234)，台通(8011)，先豐(5349)，華星光(4979) 等股價大漲。生技股展即將到來，和康生 (1783)，商之器(8409)，智擎(4162) 等大漲! 光學元件股的揚明光 (3504) 及落後補漲的聯一光 (3441) 、新鉅科 (3630) 以漲停板作收。而錸德 (2349)，中環(2323)，鈺德(3050) 等因今年光碟產業歸檔光碟應用在雲端資料，出現轉機題材，股價翻轉!

台股今日用跳空方式，強勢突破箱型整理區間，方向已表態，11000 點壓力變支撐，未來沒跌破無需擔心走空，向上空間惟須注意成交量能是否能維持，後續量能持續加溫之下，挑戰前高可期。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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