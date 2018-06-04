【豐銀投顧】台股多方表態！電子股主攻！

◆盤勢分析

台股在歐美股市的激勵之下，放量向上挑戰前波高點 11270，就今天收盤位置來說，距離不到 200 點，同時在盤中留下了多方表態的多方缺口，而且收盤是以最高點做收，從技術面來觀察，明天開高的機會非常高，然而今天台股盤中之所以能夠向上持續走高，原因來自於中國股市的開高震盪，在盤中雖然一度走弱，但到台股收盤前都還能維持相對強勢，對台股有撐盤的效果，再加上今天電子權值股都能明顯表態向上，是讓台股能衝高的主攻部隊。

至於在助攻部隊則是以傳產股為主，金融股則是到了下半場才開始助攻，從漲勢上來看最為落後，因此短線上的強勢族群仍在電子股，金融股今天才化解短線歐債風暴所帶來的疑慮，從指數請加 @ozo5468n 上來看已經越過 5/30 歐債長黑 K，危機暫時解除，其它的重要強勢指標股國泰金、富邦金以及開發金、兆豐金等都已經將當天留下的缺口封閉，後續能否搭配電子股攻擊則是成交量能否持續增加的關鍵，另外，外資在新台幣止貶回穩後是否回補電子股也是重要觀察指標，進入到 Q2 尾聲，電子股 Q2 匯損回沖機會高，但後續在旺季來臨時的接單狀況才是真正能否讓台股行情向上挺進的重要關鍵，尤其是蘋概股的供應鏈檔檔都占電子股舉足輕重的地位，台積電能否出現小底型向上反彈？鴻海能否在股東會、除權息行情前再看到前波高點？都是台股未來的重中之重！

雖然台股看起似乎沒什麼風險，而且相對強於全球市場，但就是這樣的盤勢最容易讓人失去戒心，金融市場風險仍在，歐債問題沒有解決，美元強勢沒有改變，只是在等待下次的引爆點，風險是需要時間蘊釀，當所有條件成熟則出現風險，市場能受多少風險？沒人知道，只能在操作時順勢而為，一旦有風吹草動先閃為妙才能有機會守住績效，面對進逼的海嘯，誰能先躲過，誰就是下場財富重分配的嬴家！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

