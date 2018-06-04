【華冠投顧】劉彥良 盤中解析

美股反映就業數據利多大漲，其中科技股表現強勁，包括那斯達克和費半雙雙創下波段新高。此外，蘋果明晨展開為期 4 天的 WWDC，同時明天台積電和國巨召開股東會可望釋出產業面好消息。

眾多利多加持下，權值股領漲推升台股大漲百點並再次衝破 11000 點並改寫 3/23 以來新高 11095，直取區間上緣 11100。

漲價題材股當中，以被動元件最強，矽晶圓、MOSFET、二極體則表現普普。其他較為強勢的族群則有網通光纖、光學、CCL、水泥等。

除了題材股外，每個月初都是月報見真章的時刻，如 3030 德律 5 月營收翻倍，開盤即漲停一價到底，其餘營收表較佳的還有 3708 上緯、8436 大江、4903 聯光通及 3630 新鉅科等，其中新鉅科的單月營收重返 1 億元並改寫 17 個月新高，目前股價也攻上漲停。

貿易戰、川金會、歐洲政經都是本月尚待釐清的變數，指數方面即使今天大淫也請投資朋友抱以平常心即可，重點是做好選股的動作，那麼即使接下來國際間又傳出利空消息下，也不會被盤勢震盪所影響。

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