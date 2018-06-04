電阻價格調漲、國巨股東會前夕 被動元件族群漲勢強勁

中國大陸厚聲集團傳出部分電阻價格，加上國巨 (2327) 明日將召開股東會，各界抱以高度關注，市場更預期董事長陳泰銘將會針對相關產業拋出「看好」談話，今日盤中帶動相關族群漲勢。國巨收復千元大關。光頡 (3624) 一開盤馬上以 58.6 元鎖住漲停。凱美 (5317) 以 81.9 元亮燈漲停，股價創新高。其他包括，智寶 (2375)、鈞寶(6155) 陸續亮燈漲停。大毅 (2478) 最高則來到 115.5 元，大漲 6.94%。據了解，厚聲集團今年已第 4 次調漲價格，目前針對部分電阻規格的價格調整漲幅達 100% 以上，在相關材料缺貨情況下，今日盤中帶動相關族群漲勢。使電阻價格調漲題材持續升溫。其中，目前全球最大晶片電阻供應商國巨，今日盤中收復千元大關，最高來到 1075 元，漲幅 9.47%。



回顧去年國巨股東會，陳泰銘當時表示，如安全庫存水位下降，就啟動第二波漲價，不久，國巨調漲積層陶瓷電容 (MLCC) 價格，帶動相關族群漲價潮。法人分析，明日國巨將舉行股東會，市場強烈聚焦，相關群族漲勢這兩天有望再升溫。另外，法人指出，電阻元件材料陶瓷基板缺料持續漲價，至今已大漲 275%，電阻元件漲勢不減，預估整體被動元件缺貨狀況可能持續到明年。

