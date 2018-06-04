國巨股東會前夕收復千元大關 智寶、凱美漲停同賀

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 明 (5) 日將召開股東會，一如往常，股東會只限股東進場，不過市場仍預期，國巨董事長陳泰銘仍將會對產業釋出樂觀看法，因此激勵國巨股價今天重新站上 1000 元大關，同集團的凱美 (5317-TW) 及智寶 (2375-TW) 也亮燈漲停。

國巨在去年 4 月啟動 MLCC 來首波漲價，陳泰銘也在去年股東會上釋出，如果安全庫存水位再下降，就會啟動第 2 波漲價，果不其然，股東會結束後不到一個月，國巨馬上又啟動 MLCC 第 2 波漲價，也引發了包括晶片電阻等在內的被動元件也跟進漲價。

國巨股價近期在 1000 元上下震盪，法人指出，國巨基本面相對有撐，目前最大的問題在於籌碼面，主要是外資持續賣超，如果國巨明天能有持續樂觀的訊息，加上穩定的基本面，1000 元對於長線的國巨來說，有機會只是底部。

凱美今亮燈漲停，再以 81.9 元刷新股價新高，法人表示，凱美這兩年來成為國巨集團對外整併的主體，而凱美本身因為可以透過國巨的通路進行銷售，現在的重點在於增加產品線，如果跟佳邦 (6284-TW) 整合能有良性結果，將有機會成為另一個奇力新 (2456-TW)。