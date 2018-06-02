美銀美林：6月全球金融市場的表現 看三個關鍵風險

美銀美林的 Michael Hartnett 指出，在 6 月，全球金融市場必須注意來自債市、新興市場和美國的三大風險。

在 Hartmett 看來，全球 320 兆美元的債務加上銀行不良貸款及全球經濟增速疲弱，可能意味著去槓桿周期的開始。

實際上，和美國相比，在一些德國銀行中，信用違約掉期（CDS）正在迅速擴大。

圖表來源：美銀美林

第二個風險來自新興市場。過去幾個月中，阿根廷、土耳其等新興市場國家遭遇股債匯多重利空。Hartmett 預測，如果中國出口成長率下降，投資者將預期人民幣貶值且恐慌情緒將向其他新興市場地區傳染。目前，市場對中國央行進一步降準的預期較強烈。

值得注意的是，4 月 17 日中國央行宣布定向降准，與此同時美元和美國 10 年期公債殖利率上漲。Hartmett 認為，如果中國央行再次下調準備金率，美元匯率將進一步上漲，給美國公司和新興市場帶來非常不利的後果。

圖表來源：Zero Hedge

第三個風險來自美國。Hartmett 認為，終結美股狂歡的一個催化劑可能是美國滯脹數據的回歸，如美國工資增長激增和就業人數疲軟。儘管五月份的「壯觀」就業數據顯示，這兩種情況都不會在今天發生，但這都是美國股市的潛在威脅。同時，對「最後牛市」的最大威脅仍是對美國股票尤其是科技股的拋售。

除了上述三個風險，如果從更宏觀的角度來看全球經濟，Hartmett 認為，資產價格在未來三到六個月如果出現劇烈變動，將迫使聯準會在升息兩到三次後暫停這一輪升息周期。

圖表來源：美銀美林

『新聞來源／華爾街見聞』