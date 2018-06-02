連好鄰居也不放過 美國終於和加拿大撕破臉

摘要：美國宣布對其盟國加拿大徵收進口鋼鋁關稅，徹底激怒了「好鄰居」加拿大。加拿大總理杜魯道 (Trudeau) 發表講話稱，「這些關稅完全不能接受。」 加方當天公布針對美國的兩份報復性徵稅清單，對美國徵收 25% 的鋼鋁關稅，並對包含食品、酒類、電器、日用品等若干門類徵收 10% 的關稅。

美國宣布對其盟國加拿大、墨西哥、歐盟徵收進口鋼鋁關稅，杜魯道說，美國利用「國家安全」為理由徵收關稅，是對曾與美軍並肩作戰的加拿大陣亡軍人的侮辱。

特魯多指出，加拿大是美國頭號出口市場，規模大於英國、日本和德國的總和，加拿大之所以與其他國家相比，銷售給美國的鋼鐵和鋁更多，部分原因是汽車和國防部門的深度整合，杜魯道還說，數據顯示美國對加拿大是貿易順差。

周五杜魯道連發五條推特與川普開撕，看來是真生氣。

加方當天公布針對美國的兩份報復性徵稅清單：一份清單將收取 25% 的關稅，主要為鋼鋁產品；第二份清單的關稅額為 10%，包含食品、酒類、電器、日用品等若干門類，諸如啤酒桶、威士忌、廁紙、楓糖漿、殺蟲劑、摩托艇等。

加拿大政府為其關稅反擊計劃徵求公眾意見，截止日期是 6 月 15 日，其計劃的關稅生效時間將是 7 月 1 日。

杜魯道表示，加拿大將繼續「基於邏輯和常理」與美方討論。加方批評，美國的單邊貿易壁壘違反北美自貿協定（NAFTA）和世貿組織（WTO）規則，加方將啟動相關爭議解決程序。

美國時間周四晚間，就在美國盟友關稅豁免到期前幾個小時，美國宣布對加拿大、墨西哥和歐盟徵收 25% 的鋼鐵關稅，徵收 10% 的鋁關稅，將於 6 月 1 日凌晨生效。

周五，川普發推特表示，長時間以來，加拿大對美國農業貿易非常苛刻，對美國的貿易順差真的很高，加拿大必須打破貿易壁壘。

此前 3 月 8 日，美國宣布對進口鋼和鋁分別加征 25% 和 10% 的關稅，但給予歐盟、北美自由貿易協定 (NAFTA) 夥伴加拿大和墨西哥，以及阿根廷、巴西、澳洲和韓國臨時豁免，豁免會在 5 月 1 日結束。

當地時間 4 月 30 日晚間，白宮又將臨時豁免延長至 6 月 1 日。

『新聞來源／華爾街見聞』