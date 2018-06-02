債王葛洛斯回應媒體抨擊

周二，「老債王」葛洛斯旗下的旗艦無約束債基資產凈值下跌超 3%，為該基金設立以來最大單日虧損，遭媒體撰文諷刺。周五在與彭博社的採訪中，葛洛斯憤怒作出回應，「今天我一半的損失就會賺回來！」

周四，《金融時報》編輯 Robin Wigglesworth 撰文稱，雖然葛洛斯 Janus Henderson 無約束債券基金 3% 的下跌，對於習慣於波動性的股票投資者來說，看起來很小，但對於債券基金來說，是令人震驚的下跌。根據理柏研究中心（Lipper）的說法，這是該基金史上最糟糕的一天。

Wiggleworth 還諷刺葛洛斯在「離開 Pimco 之後，就失去了債王的光彩」。

對於媒體的評論，周五在與彭博社的採訪中，葛洛斯憤怒作出回應，「我一半的損失今天就會賺回來！」

以毒舌著稱的金融部落格 ZeroHedge 補刀說，確實看到葛洛斯的基金有略微反彈，希望可以像德債殖利率一樣真正走高。

葛洛斯說，他的基金之所以遭到重大損失「是由於義大利有可能離開歐元區而引發的美債與德債殖利率差距擴大的結果」。葛洛斯說，「這是那糟糕的一天和糟糕的交易的基礎」。

葛洛斯一直押注美債與德債殖利率差距一定會縮小，但周一選擇持 10 年美債而不是德債的債券投資人創下 1989 年以來新高，導致 Janus Henderson 全球無約束債基周二下跌 3%。

葛洛斯還說媒體說他不關心他基金的投資組合是「可笑的」，畢竟他自己大部分錢都投入了該基金。

華爾街見聞此前文章提到，今年從 2 月美股深跌盤整開始，有關葛洛斯的新聞就稱不上利多。

2 月 5 日美股遭遇「黑色星期一」，葛洛斯管理的基金創一年來最大跌幅，年內表現轉為虧損。2 月 16 日前東家 PIMCO 公布財報，去年第四季利潤創葛洛斯離開以來最大。5 月的消息更令人啼笑皆非，葛洛斯的前妻偷走了 3500 萬美元畢加索名畫，然後換上了自己畫的贗品。

周二，義大利的政府組閣困境引爆了歐洲股債匯三市的連鎖反應，10 年期義大利基準公債殖利率漲近 50 個基點，四年來首次衝破 3% 關口；兩年期意債殖利率暴漲超 150 個基點，最高至 2.73%；義大利主權債殖利率曲線自 2011 年 12 月以來首次出現倒掛。

政局動盪令投資者紛紛拋售義大利資產，但令人不解的是，前 20 大持倉中沒有義大利風險敞口的葛洛斯旗艦基金：管理資產規模 21 億美元的 Janus Henderson Global 無約束債券基金，資產凈值在周二大跌 3.04%，創 2014 年 5 月設立以來最大單日虧損幅度。

『新聞來源／華爾街見聞』