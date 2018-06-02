〈Q3投資看這裡〉蘋概股動能有利指數上攻 留意美元走勢與基本面變化

近期市場波動，主要受到國際政經情勢紛擾、產業展望傳雜音等因素干擾，影響短期市場信心層面，展望第 3 季，法人表示，在 iPhone 新機拉貨帶動下，蘋概股動能有利指數上攻，惟美國升息以及國際貿易摩擦事件頻傳，估未來股市仍將持續波動，建議投資人留意美元指數動向和台股基本面變化。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，第 2 季介於第 1 季消費旺季、第 3 季電子股旺季之間的空窗期，指數通常震盪較劇，但目前在個股業績支撐下，走勢相對穩定，且第 3 季有 iPhone 新機帶動蘋概股動能，將有利於指數上攻。

周書玄表示，8 月有財報變數，但從公司 4 月自結獲利與 5 月匯兌走勢來看，業外與毛利率表現都可望改善，因此仍正面看待後市，估計在 iPhone 新機帶動下，第 3 季蘋概股動能值得期待，建議可關注 3 鏡頭需求下受惠的光學廠商，並可留意搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示，近期市場波動，主要還是因為國際政經情勢紛擾、產業展望傳出雜音，干擾短期市場信心，不過迄今基本面未出現明顯反轉或負面訊號。

廖哲宏表示，儘管進入第 2 季上游備貨旺季，不過受到 iPhone 銷售雜音，以及近期虛擬貨幣需求降溫等干擾，市場缺乏信心支撐，此外，上游諸多仍處於供不應求狀態，例如矽晶圓、被動元件，以及記憶體等。

在後續觀察方向上，投資人可留意美元指數動向和台股基本面變化，在投資策略方面，採選股不選市，因美國升息以及國際貿易摩擦事件頻傳，估計未來股市持續高度波動，且在基期走高後，選股難度將增加。

整體來看，廖哲宏說，中長期而言，股價仍會跟隨基本面，估計下半年 Apple 集中推出產品，相關類股表現仍可期待。