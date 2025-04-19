〈美對等關稅〉最新重點一次看！PIMCO估7/9不可能零關稅 但不會像「解放日」慘

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-19 15:04

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截至 4 月 14 日（美國時間），川普總統已表示之前宣布的汽車產業相關關稅具一定的彈性，且汽車製造商「需要一點時間」將生產遷回美國。PIMCO 對關稅基本預測是：最終將包括 10% 基準關稅、對中國的額外關稅（ 低於 145%），以及對鋁、鋼鐵、汽車、木材、銅、半導體等產品關稅，將對美國經濟成長與通膨造成負面影響，拖累 GDP 成長 1 到 2 個百分點。是以 7 月 9 日勢將迎來額外關稅，但將不如「解放日」宣布的關稅那樣嚴厲。

上週五晚上（美國時間 4 月 11 日），白宮緊接宣布針對川普 4 月 2 日「解放日」的多項關稅豁免。此舉將大量消費品與下游技術產品，包括智慧手機、平板、筆記型電腦、個人電腦、智慧家居設備、智慧手錶、半導體設備與記憶體晶片從 10% 基準關稅以及更高的互惠關稅中剔除。其中，最顯著的為對中國部分商品實施的 125% 關稅，但因其他國家的附加關稅則已推遲 90 天，因此這是目前唯一實施的附加關稅。

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雖然這些舉措為消費者、企業與市場帶來了一些緩解，但僅適用於中國的少數商品；儘管這些商品非常受歡迎，其他商品仍需繳納 145% 的關稅（125% 互惠關稅加上 20% 芬太尼關稅）。此外，川普及其顧問在週末暗示，上週五晚上豁免的部分產品將迎來關稅。

無論如何，長期而言，這些技術性產品將受到明顯低於 145% 關稅的影響，尤其是來自中國的大多數商品。例如，半導體或會被徵收 25% 關稅，且有增加的可能性，或許會透過 1962 年《貿易擴張法》第 232 條款建立的國家安全權威來實現；第 232 條款關稅要求美國貿易代表與商務部進行「調查」，此過程需要數月，但可能使這些關稅在法律上更具持久性。（第 232 條款與川普用以徵收汽車、鋼鐵與鋁關稅的權力相同。）

關稅現況為何？

川普的靈活性對市場情緒目前是正向的，這從技術性關稅豁免後的本週一，市場收盤上漲可看出。然而，關稅仍然顯著，即使並未實施其他關稅，美國進口的有效關稅稅率也將顯著上升，從而拖累經濟成長，並增加經濟衰退的可能性。現有關稅包括：

對所有國家徵收 10% 基礎關稅，豁免部分特定產業

對中國商品徵收 145% 關稅（包括 125% 互惠關稅與 20% 芬太尼關稅），部分豁免消費技術性商品、半導體及其設備；我們認為這些商品在未來某個時候將有額外但較低的關稅

對不符合《美墨加協議》的商品徵收 25% 關稅

對任何進口委內瑞拉石油的國家進口商品徵收 25% 關稅

對鋁與鋼材徵收 25% 關稅

對汽車及其零組件徵收 25% 關稅，儘管川普在 4 月 14 日暗示這部份具一定的彈性；預期不久後還會對製藥與半導體技術元件徵收類似的產品關稅

互惠附加關稅：這些在 4 月 2 日宣布的更高懲罰性關稅已被暫停，直至 7 月 9 日

美國關稅基期展望

儘管白宮在更廣泛的關稅議題上表現出一定彈性，應能使市場感到安慰，但各國也應保持謹慎。畢竟，正如川普在 4 月 13 日的社交媒體上所寫的：「沒有人能逃脫責任」。

PIMCO 美國公共政策主管 Libby Cantrill 表示，截至目前，PIMCO 預期將會對半導體、其他技術性商品與設備以及製藥業宣布更多關稅。關稅稅率以及相關政策的不確定性仍高，可能對美國經濟成長與通膨造成顯著負面影響，如對 GDP 成長的影響可能在 1 到 2 個百分點，對通膨的影響也類似。

雖然川普可能會受到市場某種程度的影響，但更可能受到公眾輿論的影響；民調顯示，儘管多數美國人同意他在關稅方面的目標，但他們不喜歡這種做法。川普仍致力於更廣泛的貿易政策議程與經濟再平衡，PIMCO 認為最新的公告並未反映他在此立場的轉變。

PIMCO 的基期預期仍然是，最終關稅目標將包括 10% 基準關稅、對中國的額外關稅（但低於當前的 145% 稅率），以及對鋁、鋼鐵、汽車、木材、銅、半導體與技術性商品的第 232 條款產品關稅。7 月 9 日可能迎來額外的關稅，但將不如「解放日」宣布的關稅那樣嚴厲。

華府其他動態：債務上限與稅收政策

隨著稅收到期（4 月 15 日為美國報稅截止日），美國財政部或許能推延國會提高債務上限的截止日。國會似乎正計畫將債務上限提高 5 兆美元，使總額達到約 42 兆美元，並將其納入已進入立法程序的稅收方案。

美國國會於 4 月 11 日週五通過了整體預算，清除一項重要門檻。對於僅需 50 票即能在參議院通過稅收法案，而不是過往以 60 票通過所謂「和解」程序，這是很重要的第一步。整體預算僅為撰寫稅收法案提供框架，現在知道最終方案的上限是：十年內 5.6 兆美元（不包括利息支出）。稅收減免、支出增加或削減的上限目前包括：

3.8 兆美元用於延長將在 2025 年底到期的川普稅收減免

1.5 兆美元的新淨稅收減免 注意： 眾議院共和黨人士堅持將醫療補助削減至 9000 億美元，儘管被參議院潑冷水（部分國會觀察者估計醫療補助削減可能在未來 10 年落在 2000 億到 5000 億美元間）

1500 億美元的新國防支出

1950 億美元的新移民 / 邊境支出

40 億美元的非醫療補助支出削減

5 兆美元的債務上限提高

注意：以上數字均不含利息支出

再次強調，這只是在繁瑣的和解程序中，為撰寫稅收法案提供一個框架；法案可能會產生比這些上限更低的稅收減免與更高的支出削減。如果最終法案與框架相似，所有跡象都顯示將會有一項帶來更大赤字影響的法案。國會預算辦公室預估未來 10 年內，基本赤字將提高 2%；意味著在其他條件不變的情況下，赤字將來到 7% 或更高的水準。關稅收入、經濟成長與利息支出都將會是影響赤字的重要變數。

稅收與預算的底線：儘管債券市場對財政浪費的擔憂顯而易見，但沒有跡象顯示多數國會議員真正關注這件事；或者至少，他們對問題的嚴重程度沒有共識。最終可能會批准一項十年高達 5.6 兆美元的稅收法案（考慮到利息支出，可能不會再更高了）。