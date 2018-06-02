〈觀察〉二個因素衝擊買氣 車市掀起降價風

今年以來國產車商不約而同降價衝銷量，車市已出現一波「降價潮」，而尚未大動作宣布降價的車商也陸續推出送配備專案，車商坦言，不降價很難賣，可觀察到，今年油價持續攀升，車主購車意願趨於觀望，加上下半年即將進入選舉，可預料車商將把傳統暑期銷售旺季戰線往前拉，促銷活動蓄勢待發。

近來車商主打的廣告，多強調改款新車較前一代降價，並增加配備，包括一向是國產熱銷休旅車款的 NISSAN X-TRAIL、進口車款 TOYOTA C-HR 都在近期的降價名單行列。

其中，裕日車 (2227-TW) 旗下重量級 SUV 車款 NISSAN X-TRAIL 改款後，最多較上一代降價 2 萬元，且最多加贈配備 14 萬元。

一向以超高 CP 值坐穩進口車銷售冠軍的 RAV4 也不是省油的燈，改版後的「極智安全版」一口氣加上「BSM 盲點偵測警示系統」和「PVM 環景影像輔助系統」兩大主動安全配備，價值 6 萬元。

可看出和泰車 (2207-TW) 積極著墨在促銷進口休旅車款搶銷量，除了 RAV4，和泰車針對跨界休旅車 C-HR 不僅向原廠申請到更多配額，也推出進化版，甚至還調降 3-5 萬元不等，讓進口車的價格持續向下擠壓國產車的訂價空間。

不少消費者的意見都是國產車標配少、CP 值低，但觀察到裕日車此次的新車款發表已積極降價，而納智捷也趕在旺季前哨戰宣布推出超值專案好禮，購買送出最高價值 12 萬元的配件，正面回應消費者的期待。

裕日車總經理李振成直言，國產車商「大家已無所不用其極在促銷搶客」，代表國產車不降價就很難賣，或是要配上讓消費者更有感的配備，以加量不加價拉抬更多消費者的信心。

整體來看，在去年車市已創 12 年銷售新高後，多數車商雖認為今年可望維持高檔的銷售水準，然而在油價走升、選舉的外在環境下，的確已難超過去年的表現。

另一方面，隨著各家車商積極引進更多新車款投入市場，競爭持續加劇，可預期的是，今年將見到更多車商的促銷活動，而最大的贏家還是消費者。