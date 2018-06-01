出國外幣怎麼換？銀行四大換匯方式比一比

端午連假即將到來，緊接著將進入暑假旅遊旺季，若有出國計畫的民眾，外幣換匯共有四大方式，包括一般銀行分行臨櫃辦理、機場分行臨櫃兌換、外幣提款機以及線上換匯等，專家表示，其中線上換匯方式最便利，且有免手續費，不過缺點是要在指定時間內完成匯款。

Money101.com.tw 表示，出國旅遊民眾最常到一般銀行分行臨櫃換匯，不過此換匯方式最不划算，匯率以現金賣出價來計算，且除台銀、兆豐銀之外，多數銀行都會收取 100 元不等手續費，不過，臨櫃換匯的好處，就是可換得面額較小的鈔票。

至於機場分行臨櫃兌換的話，優點在於營業時間較長，不用趕一般銀行的下午 3 點半下班，但缺點就是臨櫃無優惠利率，如果匯率不好，要做其他選擇的機動性不夠，另外，臨櫃會依不同銀行規定，收取手續費。

而很多民眾會選擇外幣提款機來提領外幣，優點在於只要有該行或他行提款卡都可領外幣，且 24 小時均可提領，還有相關優惠利率；不過缺點在於幣別選擇較少，多數僅提供美元、人民幣、日圓、港幣等提領，跨行領取則需收手續費。

若沒有時間出門跑銀行，且追求便利性的民眾，可選擇線上換匯的方式，24 小時均可線上換匯，但須留意的是，線上換匯後要於指定時間內完成匯款，才算換匯完成，最快提領時間為完成匯款後的兩個小時，且提供優惠利率及免手續費，不過缺點就是操作完成後均不能更改。

Money101.com.tw 指出，若距離出國還有一段時間的民眾，可提早規劃換匯需求，建議可使用銀行的到匯通知服務，當目標幣別到達設定的匯率時，銀行會發出通知提醒可買進外幣，整體而言，分批逢低買進才是最划算的方式。