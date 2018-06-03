〈觀察〉看準銀髮上兆元商機 金融業商品服務聚焦三面向

台灣進入高齡化社會，金管會近年來鼓勵金融業調整資源配置，開發符合銀髮族需求的金融商品。觀察金融業推出的相關商品，普遍聚焦以房養老、安養信託以及年金保險等。值得留意的是，目前趨勢更擴大至銀髮住宅市場，由銀行信託、建商與安養機構三方共同合作的規模。

根據內政部統計，今年 3 月底 65 歲以上的老年人口比率已超過 14%，台灣正式邁入高齡社會，估計 3 年後台灣老年人口將突破 400 萬大關，平均 1 個月新增 2 萬名老人，到了 2026 年，老年人口比率將超過 20%，再跨入超高齡社會。

高齡社會的來臨，政府跟企業早有準備，政府積極推出長照政策，企業則極力挖掘符合銀髮族需求的商品和服務，根據工研院估計，包括照護、健康和安全等需求的台灣銀髮產業，在 2025 年產值將達到 3.6 兆元。

對於金融業而言，銀髮族從年輕時期開始工作到退休，普遍累積一筆不少的資產，因此，在此趨勢下，金融業推出的銀髮族服務，普遍聚焦在資產配置層面，而在政府鼓勵下，更催生出年金保險、以房養老以及安養信託等商品，而這些商品主要是彌補退休金與醫療保險保障缺口。

其中，安養信託部分，為專款專用，即將養老金 (包括金錢、有價證券或是不動產等財產) 交付信託，由銀行當管理者，並可約定定期給付受益人生活費，或是約定特殊給付，例如養護機構入住費用等，目前包括台銀、土銀、 合庫銀、一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀、台企銀、玉山銀、國泰世華銀等均有推出。

此外，在政策鼓勵下，合庫銀、土地銀、華南銀、一銀與台企銀等公股行庫均有推出以房養老商品，只要達到銀行規定的年齡門檻，銀髮族可將自己名下的不動產設定抵押權給銀行，銀行每月平均撥付本金，作為生活所需，以安定老年的生活。

至於因應銀髮族長壽困擾，金融業也推出適合老年人的保險商品，例如年金保險。透過年輕時購買年金保險，並選擇於退休時或某個年齡，例如 60 歲或 65 歲開始，每年領取年金給付至終身，搭配原有的退休金給付，可移轉長壽風險。

目前銀髮族商機更擴大範圍至興建養生住宅，即信託公會積極推動「不動產開發信託結合安養住宅」，結合金融、不動產和安養機構三方合作，以確保安養住宅的順利興建。合庫銀今年就運用信託機制，協助安養機構業者進行規劃、籌資、興建、運作，此創新信託的方式，為國內銀行首例。

合庫銀董事長雷仲達就說，除了過去以房養老、銀髮族財產信託等銀髮金融商品之外，今年銀行更進一步投入協助安養設施興建相關服務，以信託機制結合安養照護產業，提升高齡長輩安養生活的品質。

整體來看，高齡社會的來臨，台灣的老年危機已轉變成銀髮商機，並為市場帶來新一波的產業變革，而在政府積極推動的長照政策、金融業推出的金融商品輔助下，如何透過規劃，讓自己的老年生活過得更有尊嚴，是每個人都將面對的課題。