彩晶今年維持5.3代廠中小尺寸競爭優勢 強化觸控車載面板推廣

彩晶 (6116-TW) 股東會將在 6 月 8 日登場，最新年報致股東報告書出爐，強調今年營運策略目標，除繼續維持 5.3 代廠在中小尺寸產品的競爭優勢外，在觸控領域，則是搭載自製電容式觸控面板，提供各整合性服務的中小尺寸產品，且特別強化在車載面板應用的推廣。

彩晶指出，現有南科 5.3 代 TFT-LCD 廠、及 5.3 代觸控面板廠各 1 座；TFT-LCD 廠月產能約 13 萬片玻璃基板，搭載 100% 自製彩色濾光片，主要提供各式中小尺寸應用面板；觸控面板廠月產能約 8 萬片玻璃基板，提供各式觸控面板解決方案，

彩晶表示，今年度營運策略目標，除繼續維持 5.3 代廠在中小尺寸產品的競爭優勢外，並積極發展中小尺寸產品之觸控整合技術平台，開發智慧型手機、穿戴式、車載、平板電腦、工控等面板及觸控應用的整合式產品，及積極執行各項政策達成全年目標。

彩晶說，將創造消費性電子產品利基型產品區隔，以 HS-IPS Pro 高階廣視角面板搭配觸控，且以 0.25t 超薄玻璃基板生產、開發高解析度 a-Si 面板、IGD(Integration Gate Driver) 等技術，提高產品的附加價值產品。

彩晶表示，自主開發整合式 On-Cell Touch Integrated panels，及在 LCD 表面鍍上觸控線路的整合式產品，不僅可用在智慧型手機，也積極推廣到車載的面板，提高整合性產品的可靠度，提升產品的附加價值。

彩晶指出，TFT-LCD 面板產業去年度因景氣回溫需求轉強，在面板出貨量增加及平均售價持穩下，去年度全年稅後純益 67 億元，去年除強化產品組合外，也持續增加智慧型手機投片量並整合上下游供應鏈建立技術平台，將 5.3 代廠打造成最具經濟效益的中小尺寸面板廠，降低面板報價波動的風險。

去年度聚焦 5.3 代廠在中小尺寸的經濟切割優勢，主要布局智慧型手機 (Smart Phone) 市場、車載及工控等應用，除維持少量 IT 面板產品外，改善中小尺寸各式消費型應用產品，包括智慧型手機、平板電腦及車載等產品組合。

彩晶去年第 4 季產品組合為 6 吋以下小尺寸產品占營業收入比重為 76%，6~10.1 吋中尺寸產品佔營收比重為 15% ，11 吋以上大尺寸產品佔營收比重為 10%；在整合上下游供應鏈方面，在於南科導入 18:9 全螢幕手機面板生產線，持續開發 IOT、穿戴、車載所需技術產品及 On-Cell Touch 解決方案。

彩晶第 1 季營收 44.4 億元，季減 28%、年減 28.62%，創 7 個季度來新低；毛利率 30%，季減 1 個百分點，年減 12.47 個百分點；營益率 19%，季減 1 個百分點，年減 12.41 個百分點；稅後純益 8.7 億元，季減 47.93%，年減 52.43%，每股純益 0.27 元，季減 48.07%，年減 52.63%；第 1 季底分配前每股淨值約為 13.4 元。