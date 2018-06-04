盤前財經大事搶先讀2018年6月4日

今日操盤前瞻

股東會：樂士、億泰、宏陽、臻鼎 - KY、優燈、豐謙、立康、康師傅 - DR

法說會：中華電、遠傳、緯創、聯發科、穩懋、為升、王道銀行、聯亞、同欣電

除權息：富邦媒、全銓

台塑四寶本周將談 Q3 展望 聚焦對國際油價走勢看法

台塑四寶將於周三 (6 日) 舉辦 5 月業績說明會，除公布 5 月營收表現外，也將說明本季與第 3 季營運展望，此外，國際油價近 1 個月以來走勢動盪，倫敦布侖特原油更在 5 月中旬一度漲破 80 美元，台塑化 (6505-TW) 對國際油價走勢觀察預期也將成為焦點。閱讀全文...

〈名師解盤〉國際政經局勢多空夾擊 台股衝破萬一惟量是問

台股上周內資持續力抗外資，成為指數朝 11000 點挺進的關鍵，而外資也在上周五開始由賣轉買，還在台指期大舉加碼多單。展望本周，法人表示，6 月國際呈現多事之秋，包括美國將升息、川金會、貿易戰等變數都陸續出現，台股只要成交值能續增，指數還是有機會突圍 11000 點大關。閱讀全文...

〈觀察〉逐筆交易要上路 散戶不被痛宰的 2 大關鍵

台股現貨交易現行「等 5 秒才撮合一次」的制度，大舉落後國際主要股市，金管會終於決議逐筆交易明 (2019) 年底全面上路，但是，對投資人尤其是散戶來說，保護機制的配套措施將是新制度上路前最重要的功課，除了金管會建置擬真交易平台，各券商的交易系統設備等級將是 2 大關鍵。閱讀全文...



〈觀察〉看準銀髮上兆元商機 金融業商品服務聚焦三面向

台灣進入高齡化社會，金管會近年來鼓勵金融業調整資源配置，開發符合銀髮族需求的金融商品。觀察金融業推出的相關商品，普遍聚焦以房養老、安養信託以及年金保險等。值得留意的是，目前趨勢更擴大至銀髮住宅市場，由銀行信託、建商與安養機構三方共同合作的規模。閱讀全文...

〈鉅亨主筆室〉股市國際化？本益比將下降！

大多數在台灣的台股投資者會認為，台股若以大陸股市本益比計價，則目前所有台股上市櫃公司總市值非凡。因此未來可以的話，在海外台灣子公司可能會選擇大陸股市，做為募集資金與上市的歸宿。閱讀全文...