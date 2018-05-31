OECD：未來2年經濟持續成長！油價、貿易是主要風險

經濟合作與發展組織（OECD）週三 (30 日) 報告指出，目前成長的前景依舊明亮，只是有些具體風險可能會危及期待已久的進展。

OECD 2018 年經濟展望報告指出，全球 GDP 增長率接近長期平均 4%，已經達到金融危機前的「巡航速度」。OECD 35 個會員國失業率降至 1980 年以來最低水平。（大部分 OECD 成員國為高度發展國家）

但由於油價上漲、貿易緊張和金融市場的脆弱性，在貨幣緊縮的環境下，上述因素可能合併形成潛在災難。

全球供需平衡和油價走勢（圖：OECD）

OECD 秘書長 Jose Angel Gurria 警告，低利率和財政刺激措施仍在推動經濟成長，這意味經濟成長不完全是靠內部啟動，且對市場和政局變化也會更敏感。

他在 OECD 巴黎年度論壇上表示，「經濟在未來兩年仍會繼續成長，短期成長前景比過去多年來更有利，但是目前的復甦仍受到非常寬鬆的貨幣政策支撐，以及越來越多的財政寬鬆支撐。這意味，尚未實現強勁、自我維持的經濟成長模式。」

財務政策仍寬鬆。OECD 各國的財務政策立場之轉變（圖：OECD）

報告指出，過去一年油價大幅上漲，倘若油價持續此漲勢 (一些專家預期會上升到每桶 100 美元)，經濟將會出現嚴重的通膨壓力以及家庭成長下降。

隨著各國逐漸退出 QE 並升息 (尤其是美國)，這樣的正常化過程可能會暴露經濟的脆弱性，這是多年金融風險和債務攀升後造成的結果。公共和私人債務處於歷史高點，而外匯槓桿較高的新興市場已經在體驗經濟痛苦。

現在利率仍低，但將開始調升。（圖：OECD）

一些新興市場經濟體已經備受壓力（圖：OECD）

報告稱，美國準備進行更多的財務寬鬆，例如減稅和增加公共開支，但這些將會加劇上述風險。

為了解決這個問題，OECD 強調必須要結構性改革，並提出旨在提升技能、增加勞動生產力和投資創新的政策。

OECD 的企業和產業顧問委員會（BIAC）主席 Phil O'Reilly 表示，為了解決失控債務帶來的危機，唯一辦法就是透過上述改革來追求成長。

「財政刺激措施只是短暫的甜蜜，高負債的想法顯然是經濟上的不穩定因素，解決途徑就是穩健的經濟成長，這是在刺激措施推動成長之後要選的路，這才是基於基本面的成長。」

為了要達到這樣的成長，必須仰賴三大核心改革領域：技術進步、融合數位、投資程序。

「企業多年來一直呼籲教育要符合企業所需，這不昂貴，但是對政治來說卻難以執行，只能堅持下去。」

他補充，數位基礎建設和融合數位的核心在於，在鄉村和較貧困地區民眾提供這些，讓他們得以接觸到更好的教育工具、金融知識和商業機會。至於改善且簡化的投資流程，這必須同時落實在聯邦和地方兩個等級，這可以提高跨境商務流動，並強化私有企業的就業機會。

但如果沒有致力於此的改革和確切有效的執行，這些麻煩就會擺在眼前。

「如果你面臨利率上升，但你缺乏長期企業信心，你就會看到企業投資漸漸下降，然後財務刺激措施也會到尾聲。」

油價上漲、新興市場資金緊繃、貨幣政策緊縮、貿易緊張，以及義大利等政局混亂成為歐洲潛在亂源，在這樣的背景下，許多決策者可能也得認同，拖垮全球成長的風險依舊存在。