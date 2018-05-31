義大利才爆政治危機 西班牙總理又遇不信任投票

根據 CNBC 分析報導，義大利近來的政治危機重創了全球金融市場，緊接著，西班牙又將為南歐帶來考驗。

西班牙局勢與羅馬的權力鬥爭迥然不同。投資人擔憂義大利重新選舉，等同是對歐盟會員國資格的公投。西班牙政局則繫於對總理拉霍伊 (Mariano Rajoy) 的不信任投票。

上週，冗長的貪污審判，讓與拉霍伊的人民黨有關的數十人因收取不法回扣，遭到定罪。這促使社會黨領袖桑切斯 (Pedro Sanchez) 推動對拉霍伊進行一場不信任投票。

這次投票定於週五下午進行。西班牙中間偏右的人民黨政府在執政逾六年後，可能被迫下台。

西班牙主要反對黨社會黨敦促國會議員考慮支持其動議，拉下拉霍伊的疲弱少數政府。

週三，拉霍伊在國會說，他有意做滿四年任期，不希望提前大選。

然而，預期反對黨將會持續努力換掉他，即使不信任投票動議失敗，亦在所不惜。預期這次投票中，支持與反對票將極為接近。

Teneo 資訊公司分析師巴羅索 (Antonio Barroso) 說，桑切斯拉下拉霍伊的機率正在上升。但他表示，即使新的社會黨領袖上台，也不太可能讓政府的政策出現大幅改變。

分析師說，義大利若組成民粹聯合政府，其對市場造成的威脅，將遠大過馬德里政府換人。