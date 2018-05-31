美國商務部長羅斯：將於周四宣布對歐盟關稅決定

6 月 1 日本周五，美國對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅臨時豁免行將到期。但歐盟似乎將要提前一天接受命運的宣判。

據法國《費加羅報》，美國商務部長羅斯在接受採訪時稱，美國將在周四開市前或收市後公布對歐洲金屬關稅的決定。但他具體指的是哪個市場，目前還尚未可知。

羅斯直言不諱，認為世貿組織（WTO）效率低下。羅斯還表示，

我們不希望發動貿易戰，如果事態升級只會是因為歐洲決定採取報復行動。

周三，《華爾街日報》曾援引知情人士稱，川普政府無法贏得歐盟的貿易談判妥協，計劃在臨時豁免期結束後，對歐盟徵收鋼鐵和鋁的附加關稅分別為 25% 和 10%，預計決定最早在周四宣布，6 月 1 日就會生效。

該名消息稱，白宮也可能更改計劃，特別是當歐美雙方可以在最後一刻達成協議時，但目前雙方都不認為這個選項是可能的。

2017 年，歐盟對美國出口的鋼、鋁相關產品總額分別約為 53 億歐元和 11 億歐元，對美貿易總額高達 7000 億美元，川普曾對美歐貿易逆差高達 1510 億美元表達過「不滿」。

英國《金融時報》早前報導，羅斯拒絕了歐盟想要取得鋼鋁關稅豁免的要求。歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 也表示，期望美國給予歐盟鋼與鋁關稅豁免是不可能的了。

Malmstrom 稱，目前還不清楚美國是會對進入美國市場的歐洲鋼與鋁的數量採取「硬性」規定，還是給歐盟設立「軟性」配額，超過該配額將徵收懲罰性關稅。但她認為，「軟性」關稅配額將比「硬性」限制帶來的損害要小一些。

上周，《華爾街日報》曾援引知情歐盟官員表示，川普正在考慮採取措施，將歐盟對美的鋼鋁產品出口削減 10%。此舉表明，歐盟在爭取鋼鋁關稅豁免時所作出的讓步並未讓美國滿意。

波蘭企業和技術部長 Jadwiga Emilewicz 當時稱，美國向歐盟開出了兩個選項：一是將進口配額限定在 2017 年美國自歐盟進口額的 90%；二是對超出上述 90% 進口額的部分商品加征關稅。

自川普 3 月底向各國落下關稅大棒，歐盟一直在尋求獲得永久性的關稅豁免。

4 月底，歐盟要求加入中國向世貿組織提出的申訴，以應對美國計劃推出的鋼鋁關稅。歐盟是首個獲得臨時豁免卻依然向 WTO 申訴的相關方。但磋商目前仍舊無果。

此前德法兩國領導人先後訪美，豁出了盟友的面子，卻還是未能爭取到永久豁免。德國總理默克爾當時曾表示，若川普不對歐盟永久豁免，歐盟將準備反擊。

5 月中旬，歐盟在回應美國關稅措施過程中立場進一步強化。

彭博社報導稱，歐盟委員會發布一項法律，預計截至 6 月 20 日，可能對 28 億歐元（33 億美元）美國商品對等徵收 25% 的關稅。該委員會還威脅稱，若美國對其他歐盟鋼鐵產品徵收 25% 的關稅，並對歐盟的鋁徵收 10% 的關稅，那麼歐盟將可能在後續階段擴大報復行動。