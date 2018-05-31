歐元區CPI意外攀高到逼近目標2% 為歐洲央行升息增添助力

歐盟統計局今天公布歐元區 5 月消費者物價者指數（CPI）意外攀高到 1.9%，高於預期的 1.6%，也大幅高於 4 月的 1.2%。ING 集團表示，CPI 快速攀升，無疑是對歐洲央行目前超寬鬆的貨幣政策提出質疑，為歐洲央行升息增添助力。

剔除波動性較大能源和食品價格，歐元區 5 月核心 CPI 年增率初值 1.1%，同樣高於預期 1.0%，也大幅高於 4 月的 0.7%；若以分類來看，能源價格和未加工食品價格是此次通膨急速上升的主要原因。

根據歐盟統計局的數據，能源價格 5 月年增率上漲 6.1％，食品，酒水和煙草的價格年增率也上漲 2.6％，尤其是原油價格大幅上漲，布蘭特原油一度衝破 80 美元更是推動通膨的關鍵原因。

此外，同時公布的歐元區 4 月失業率 8.5%，也略高於預期的 8.4%。

歐洲央行經過多年推動，通膨率終於回到接近目標 2%，但 ING 集團提出警告，歐洲央行要小心通膨過快達標，尤其美國似乎即將公布歐洲鋼鐵和鋁製品關稅，若貿易衝突失控，可能對通彭產生更大的影響。

ING 集團認為，歐洲必須決定是否宣布延長 QE，或在 6 月的貨幣政策的決策會議上採取觀望，以確定明確的貨幣政策。

歐元區金融市場本周因義大利政局動盪趨緩而展開反彈，不過，在歐元區 CPI 快速攀升下，歐元兌美元今日的漲幅收斂，跌破 1.17 後，維持在 1.168 附近震盪。