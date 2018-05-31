【異動股】零售百貨板塊持續走強 來伊份(603777-CN)等股漲停

午後，零售百貨板塊持續走強。截至發稿，來伊份(603777-CN)漲停報27.1元，三夫戶外(002780-CN)漲停報24.19元，美凱龍(601828-CN)漲7.51%報19.05元，匯嘉時代(603101-CN)漲6.41%報13.78元，蘭州民百(600738-CN)漲6.38%報8.67元，紅旗連鎖(002697-CN)、王府井(600859-CN)、蘇寧易購(002024-CN)、天虹股份(002419-CN)等漲超5%，新華百貨(600785-CN)、永輝超市(601933-CN)等個股均有拉升錶現。

消息面上，5月30日，國務院常務會議指出，進一步降低日用消費品進口關稅，有利於擴大開放、滿足群眾需求，倒逼産品提質、産業升級。會議決定，從今年7月1日起，將服裝鞋帽、廚房和體育健身用品等進口關稅平均稅率由15.9%降至7.1%;將洗衣機、冰箱等家用電器進口關稅平均稅率由20.5%降至8%;將養殖類、捕撈類水産品和礦泉水等加工食品進口關稅平均稅率從15.2%降至6.9%;將洗滌用品和護膚、美發等化妝品及部分醫藥健康類産品進口關稅平均稅率由8.4%降至2.9%。

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