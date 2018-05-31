【異動股】伊利股份(600887-CN)午後漲停 股價創1月新高

午後，伊利股份(600887-CN)漲停，該股報31.04元，股價創1月新高(前復權價格)。截至發稿，該股報31.04元/股，成交量2.1億，換手率3.48%，振幅6.34%，成交額63.56億元。

中泰證券分析認為，伊利當前定位全球健康食品提供商，全球織網已開始布局。伊利股份被納入MSCI指數，源於龍頭真成長，增量資金大量湧進，境外資金比重提高後，驅動該股整體估值整體水平提升。

2017年，伊利股份超過預期，給了市場一個巨大的驚喜——伊利股份五大核心指標再次刷新行業紀錄，實現了營業收入持續行業第一、淨利潤持續行業第一、綜合市場佔有率持續行業第一，消費者滲透率持續行業第一、淨資産收益率持續全球乳業第一。

最新的一季報顯示，該股於2018年3月31日實現攤薄每股收益0.3287元，投資收益7269.36萬元，每股收益0.3500元，市盈率81.40。

在過去的一年中，伊利股份憑借行業獨尊的實力，各項業績指標再攀高峰。其中伊利股份營業總收入680.58億元，同比上升12.29%;淨利潤高達60.03億元，其扣非淨利潤同比上升17.70%;綜合市場佔有率20.5%，同比上升1.4%。此外，淨資産收益率達25.22%，連續多年保持在20%以上，在上市公司中實屬鳳毛麟角，這一指標彰顯了伊利股份作為乳業龍頭所具備的超強盈利能力及卓越經營管理能力。

耀眼的業績也彰顯出伊利股份背後強大的品牌號召力，2017年，伊利股份持續穩居乳品市場佔有率第一，據凱度消費者指數(Kantar Worldpanel)顯示，2017年購買過伊利産品的消費者達13.5億人次，消費者滲透率行業領先。

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