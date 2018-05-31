【異動股】旅遊板塊走勢活躍 黃山旅遊(600054-CN)漲近8%

午後，旅遊板塊走勢活躍不斷走強，截止發稿，黃山旅遊(600054-CN)漲7.89%報13.53元，峨眉山A(000888-CN)漲7.32%報9.82元，天目湖(603136-CN)漲6.55%報40.5元，麗江旅遊(002033-CN)漲6.21%報8.9元，九華旅遊(603199-CN)漲5.57%報27.5元，中國國旅(601888-CN)漲5.2%報67.02元，長白山(603099-CN)、宋城演藝(300144-CN)、桂林旅遊(000978-CN)、張家界(000430-CN)等股均紛紛上漲超4%。

消息面上，日前發布的2018年中國家庭旅遊市場需求報告顯示，2017年中國國内和出境旅遊中，家庭旅遊的比例已達50%-60%，遊客滿意度也達到了75分以上。伴隨家庭旅遊消費市場持續擴容，消費者對高品質和高性價比旅遊産品的需求將更加明顯。

易觀近日發布的《中國在線度假旅遊市場專題分析2018》顯示，2017年在線旅遊市場交易規模達到8923.3億元人民幣，同比增長20.7%，行業在線滲透率從2016年的15.8%增至16.5%。

此外，飛豬也在近期提出了一個新概念，OTM(Online Travel Marketplace)，即在線旅遊市場。日前阿里巴巴(中國)有限公司與四川航空股份有限公司宣布達成戰略合作，共同成立川航阿里營銷中心。

阿里巴巴集團副總裁、飛豬副總裁胡臣傑錶示，年輕消費者對旅遊的需求越來越多元化立體化，傳統的單純比價或交易式在線旅行機構已經遠遠不能滿足需求，新需求需要一種新的商業模式來滿足，OTM在線旅遊生態作為繼OTA、META-SEARCH(搜索比價)之後的第三代在線旅遊模式應運而生。

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