【異動股】乳業板塊持續走高 伊利股份(600887-CN)等2兩股漲停

午後，乳業板塊持續走高，截止發稿，伊利股份(600887-CN)漲停現報31.04元，該股成交額近60億;維維股份(600300-CN)漲停報4.08元，光明乳業(600597-CN)漲6.83%報12.35元，三元股份(600429-CN)漲6.27%報5.93元，天潤乳業(600419-CN)漲5.76%報25.16元，莊園牧場(002910-CN)漲5.42%報25.1元，燕塘乳業(002732-CN)漲5.41%報25.91元，皇氏集團(002329-CN)、西部牧業(300106-CN)多股跟漲逾4%。

消息面上，國務院常務會議近日審議通過《關於加快推進奶業振興和保障乳品質量安全的意見》，意見要求必須加快推進奶業振興，提升乳品的質量安全水平。建設國家核心育種場，建設優質奶源基地。強化乳品質量安全監管，修訂提高生鮮乳、滅菌乳等國家標準，力爭三年内顯著提升國産嬰幼兒配方乳粉的品質、競爭力和美譽度。

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