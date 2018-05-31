中國平安與深圳市政府簽署戰略合作協議 在前海設1500億發展基金

5月31日，中國平安(601318-CN)(02318-HK)宣布已於近日與深圳市政府簽署戰略合作框架協議，雙方將建立長期、穩定、共赢的全面戰略合作夥伴關系，不斷擴展和深化雙方多領域、多層面的合作。深圳市委書記王偉中、市長陳如桂，平安集團董事長兼首席執行官馬明哲、總經理任匯川等出席簽署儀式。

根據協議，雙方未來將在廣東平安發展基金、現代園區合作、智慧城市建設三大領域進行重點合作。

其中，中國平安將於深圳前海設立廣東平安發展基金，基金整體規模1500億，主要用於投資大型基礎設施，包括但不限於智慧城市建設、高快速鐵路、城際鐵路、機場等。

此外，中國平安還將牽頭旗下各子公司，充分發揮綜合金融優勢，不斷擴展、深化與深圳市政府在投融資業務、民生社會保障、機構營業網點設立、結算業務、金融機構業務及支付業務、科技金融創新業務等多領域、多層面的合作，為深圳經濟社會發展提供優先、優質的綜合金融服務。

中國平安積極響應國家關於保險資金參與重大基礎設施建設的號召，不斷探索金融創新模式，深入挖掘保險資金與政府資金相結合，協助政府不斷加快在基礎設施相關領域的投資建設。

基於2017年中國平安與深圳市大鵬新區管理委員會簽訂的《深圳國際生物谷壩光核心啓動區項目合作框架協議》，為深入貫徹落實深圳市新一輪發展規劃，更好地發揮中國平安作為科技型金融集團的企業作用，推動深圳東部地區高質量快速發展，本次簽約進一步深化了雙方關於深圳國際生物谷的項目合作，進一步擴展了雙方在綜合性現代産業園區的合作範圍，助力深圳建設成為現代化國際化創新型城市和國際科技産業創新中心。

與此同時，中國平安還將充分發揮在生物識别、大數據、人工智能、區塊鏈及雲技術等方面的優勢，積極參與深圳市智慧城市建設，涉及智慧政務、智慧生活、智慧財政、智慧醫療、智慧安防、智慧交通、智慧口岸、智慧房産、智慧教育等方面，幫助各級政府提升城市管理和市民服務的能力。作為第四屆深圳中國國際智慧城市博覽會的聯合主辦方，平安智慧城以“智慧、智理、智效”三位一體的獨創理念，幫助深圳構建了“1+N”智慧城市雲平台體系，切實做到服務國家、服務實體、服務大眾。

截至目前，平安已經與西藏自治區、重慶市、南寧市，以及深圳市公安局、市場監管委等達成戰略合作，共同推進智慧城市建設，併在深圳的多個智慧城市建設領域取得了良好的社會效應。

在智慧交管領域，平安助力深圳交警五一期間試行大鵬半島“預約通行”項目，實現擁堵警情下降26%，路況動態預測準確率超過90%;在智慧醫療領域，智能疾病預測平台實現深圳流感預測準確率超過90%;在智慧口岸領域，AI水客監測平台實現深圳水客走私查獲率從7%提升為48%;在智慧生活領域，深圳市民線上服務統一入口“我的深圳”APP，為市民提供700餘項政務與便民服務，多次獲深圳市各級領導高度認可。

中國平安标示，今年是公司成立30周年，30年的發展得益於中國經濟的高速發展和改革開放的時代機遇，離不開社會、股東、客戶的大力支持。在智能科技時代，平安將不忘初心，積極參與智慧城市建設，更好履行社會責任。

本次框架協議的簽署，是平安集團與深圳市政府深度合作的一個重大里程碑，為雙方建立長期、穩定、共赢的全面戰略合作夥伴關系打下了堅實基礎。平安集團將把深圳作為業務發展的重點區域，牽頭集團各子公司，充分發揮綜合金融優勢，努力推進“智慧深圳”的建設。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)