投資者「落荒而逃」 這個國家短債殖利率半小時內飆漲100基點

投資者對義大利政局動盪徹底失去了信心和耐心。

周二歐洲市場開盤後，義大利債市「閃崩」，義大利 2 年期公債殖利率半小時內飆漲 100 個基點，一度觸及 1.912%，創 2013 年以來新高。10 年期公債殖利率上升了 12 個基點，也觸及了 2.787%，為 2014 年 8 月以來最高。

義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差報 246 個基點，為 2013 年末以來最高；義大利 5 年期信用違約掉期（CDS）升至 225 個基點，為四年半新高，日內漲 49 個基點

此外，歐元兌美元跌破 1.16 關口，最低至 1.1599，創六個半月新低；本月以來累計跌 4%。

不僅如此，受義大利局勢的溢出效應影響，在本周二的交易中，葡萄牙十年期公債收益上升了 11 個基點，西班牙也上升了 1 個基點；葡萄牙 5 年期 CDS 上漲 15 個基點至近七個月新高；西班牙 5 年期 CDS 上漲 2 個基點至 13 個月新高。

此前，義大利僵持了兩個多月的政局動盪一再考驗投資者的耐心，組閣協議達成之後眼看聯合政府即將落地，但最後關頭兩大民粹政黨提名的總理放棄出任，讓組閣希望再度破滅，這使得義大利難逃再次大選的命運。

華爾街見聞此前文章詳述了義大利組閣落空的過程，

5 月 27 日晚間，義大利新任總理孔特（Giuseppe Conte）與總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會面並提交擬定的內閣成員名單時，馬塔雷拉否決了由義大利聯盟黨和五星運動力推的持疑歐立場的經濟學家薩沃納（Paolo Savona）出任財政部長。



馬塔雷拉在電視講話中表示，他不會支持一個有可能把義大利帶出歐元區的人出任財政部長，義大利政局的不確定性已使近期金融市場震盪，這推高了義大利的借貸成本。



隨後，孔特向總統馬塔雷拉提出放棄出任總理，義大利組閣希望再度破滅。義大利北方聯盟黨領袖威脅要重新舉行大選，而五星運動黨領袖則稱要尋求彈劾總統。



周一，科塔萊利接受了總統馬塔雷拉對其擔任義大利總理一職的任命，如今，他需要做的就是在正式上任總理崗位、尋求議會批准（可能性很小）之前，迅速選出內閣成員。



周一科塔萊利表示，若他領導的新政府無法贏得信任投票，選舉將在今年 8 月之後舉行；如果新政府在下議院和參議院能贏得投票，選舉將在 2019 年年初進行。