義大利股債「核爆」在歐洲蔓延 銀行股成重災區

政局混亂，債務高企，和歐元區立場對立...... 這些隱患讓歐盟最大的經濟體之一義大利金融市場再度動盪不安，進而引發整個歐洲股市今天開盤齊跌。

義大利富時 MIB 指數開盤跌 1.9%，隨後迅速擴大，目前跌幅擴大至 2.6%，觸及 10 個月新低。

歐洲 STOXX 600 指數跌 0.6%，西班牙 IBEX 跌 1.3%，法國 CAC 40 指數低開 0.8%，英國 FTSE 100 指數低開 0.7%，德國 DAX 指數低開 0.6%。

由於義大利銀行持有巨額義大利公債，義大利銀行股指數今天低開 3.4%，觸及 13 個月新低。義大利聯合聖保羅銀行（Intesa）、義大利聯合信貸銀行（UniCredit）領跌。

國際清算銀行最新的一項研究顯示，義大利政府債務占義大利銀行資產的近 20％，這是全球最高水平之一。

其中，有 10 家義大利銀行持有的義大利公債超過其一級資本金的 100%。其中，義大利最大的兩家銀行 Intesa 和 UniCredit 這一比例為 145%。

義大利第三大銀行 Banco BPM（327％），Monte dei Paschi di Siena（206％），BPER Banca（176％）和 Banca Carige（151％）。

連同一起倒霉的還有法國銀行和西班牙銀行。據歐洲銀行管理局數據，2017 年，法國銀行累積持有義大利債務 440 億歐元，西班牙銀行持有 290 億歐元。

義大利 10 年期公債殖利率今天超 10.%，殖利率破 3%，為 2014 年 6 月來首次。義大利 2 年期公債殖利率漲幅擴大，現漲超 100 個基點至 2.06%。

歐洲股市齊跌，帶動歐元匯率走低。

歐元兌日元日內跌 1.09% 至 125.81，至 11 個月新低。

歐元對美元日內跌 0.47%，至 1.1570，創 2017 年 8 月以來新低。

大選後近 3 月 新政府依舊「難產」

義大利 3 月 4 日大選結束後，新政府遲遲「難產」。目前。經濟學家出身的新總理科塔萊利（Carlo Cottarelli）可能嘗試先組建一個過渡時期政府，今年八月之後再重新進行大選。科塔萊利最廣為人知的身份是前 IMF 董事，他向來主張緊縮措施。

5 月 28 日（周一），科塔萊利接受了總統馬塔雷拉對其擔任義大利總理一職的任命，如今，他需要做的就是在正式上任總理崗位、尋求議會批准（可能性很小）之前，迅速選出內閣成員。

但他可能只有一天時間選出內閣成員。

但問題在於，目前義大利議會由此前組閣失敗的反建制五星運動黨和極右翼聯盟所掌控，他們基本上不會給科塔萊利投贊成票。

債務 GDP 比為 130%

根據義大利央行數據，義大利 3 月底的公共債務為 2.3 兆歐元，債務和 GDP 比例為 130%，是歐元區債務率第二高的國家。

義大利龐大的公共債務受養老支出影響最大。穆迪指出，義大利養老金支出已經接近 GDP 的 16%，是所有發達經濟體中比例最高的國家之一。但目前，已經推行數年的義大利養老金改革前景難測。

與此同時，歐洲央行今年可能結束持續數年、總額數以兆歐元計的 QE 計劃，令義大利金融市場更加雪上加霜。

路透 25 日稱，歐洲央行決策者就今年結束 QE 基本達成一致，購債計劃的未來或在歐央行 7 月 26 日的會議上決定。