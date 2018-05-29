傳蘋果新iPhone將全面使用OLED 日顯盤中一度大跌17%

據韓國媒體《電子時報》報導，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 已決定 2019 年所有 iPhone 款式都將使用新一代 OLED 顯示螢幕，導致部分 iPhone 顯示器供應商股價下跌，但有部分分析師懷疑消息的可信度。

日本顯示公司 JDI (6740-JP) 股價週二 (29 日) 一度大跌 17.3%，最終收盤下跌 7.97% 報每股 127 日圓；夏普公司 (6753-JP) 收盤則下跌 3.01% 以每股 2963 日圓作收。

市場人士分析，如果消息來源屬實，蘋果 iPhone 將全面採用 OLED 螢幕，那麼這對 JDI、夏普兩間面板製造商來說，必然是負面消息，兩家製造商均無法大規模生產 OLED，並且業務範疇也是主要供應 LCD 螢幕為主。蘋果、JDI、和夏普都拒絕發表評論。

JDI 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據統計，蘋果 2017 共販售了 2.16 億台 iPhone，目前南韓三星 (005930-KR) 為蘋果唯一的 OLED 螢幕供應商，但因三星還需要供應內部產品，使得三星的 OLED 對外出貨量遭到限制。雖然大多數分析師認為蘋果最終會全面轉向 OLED 螢幕，但一些市場聲音認為，2019 年似乎過早。

目前另一間主要的 OLED 供應商南韓 LG Display (034220-KR) 一直在努力進入大規模生產，不太可能在 2019 年將蘋果所需的 OLED，從今年的 500 萬台提高到 1000 萬台的產量。

儘管如此，LG Display 的股價今天收盤也上漲 5.23%，為 4 個月以來的最大盤中漲幅。三星股價收盤則小跌 1.34%。

去年 3 款 iPhone 手機中，蘋果僅有 1 款採用了 OLED 螢幕。分析師預估今年上市的 3 款 iPhone 中將有 2 款採用 OLED 螢幕，但是南韓《電子時報》預計 2019 年所有 iPhone 款式都將採用 OLED 螢幕。

IHS Markit 高級首席分析師 Jerry Kang 認為，雖然蘋果最終目的是在所有產品上推廣 OLED 螢幕，但由於市場需求和價格問題，蘋果目前未能擴大其 OLED 的使用量。

事實上，OLED 的成本一直是主要問題。舉例來說，搭載 OLED 螢幕的 iPhone X 以 999 美元起的價格販售，消費者對 iX 的購買意願，即出現明顯滑落。

雖然 OLED 螢幕比液晶螢幕色彩更加清爽、功耗更低，但它們價格更高、色調不正確、也有螢幕重影的危機。谷歌 Google (GOOGL-US) 的 Pixel 智慧型手機用戶也抱怨色彩還原不夠準確，並且在螢幕關閉後圖像仍然殘留畫面上的種種問題。蘋果在其網站上警告說，重影和輕微的顏色變化是 OLED 面板的「特徵」。

據了解，蘋果也正在開發自己的顯示技術，稱為 MicroLED 的螢幕使用不同於 OLED 顯示器的發光化合物，並有望使未來的螢幕面板，變得更加細薄、明亮、也更加省電。