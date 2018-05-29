高盛「內部打架」：原油基本面強勁，但技術面短期見頂？

過去四個交易日簡直是原油多頭的噩夢，同時也引發了市場對於未來走勢的激烈爭論。

拜沙烏地阿拉伯和俄羅斯的增產提案所賜，WTI 油價從 73 美元的三年半高位狂跌近 10%，布蘭特油價也跌去近 6.5%。兩合約價差擴至 9.38 美元，創 2015 年 3 月以來最大值。Saxo Bank A/S 大宗商品研究部門 Ole Sloth Hansen 認為，油價已經進入避險模式。

對此，市場出現了明顯的意見分歧：一些人認為油價已觸頂， 但另一些人則認為這只是短暫現象，油價未來仍將上漲。

高盛的宏觀團隊對中長期前景仍持樂觀立場。他們認為，放鬆限產可能令油價短期觸頂，但強勁的基本面仍將在中長期對價格給予支撐。因此，他們維持其第三季原油均價升至 82.5 美元的預期不變。

高盛的技術分析團隊則對短線看空。他們稱，從技術分析角度來說，油價短期存在下行的可能性。

基本面：依然強勁

高盛分析師 Damien Courvalin 等人表示，油價將進一步走高，而不是下行，他們依然看多油價前景。理由如下：

1、對於沙烏地阿拉伯和俄羅斯的增產提議，市場的反應主要體現在拋售 WTI 原油期貨上，而非北海布蘭特原油。

2、具體的增產力度尚未確定，即使按照美國媒體報導的將產量提升約 100 萬桶 / 日，這些增量只會抵消那些非自願的產量減少， OPEC 整體上依然將限產。

3、日均增產 100 萬桶的過程將是逐步執行的，市場在今年第第三季仍將處於供應不足的狀態。

4、委內瑞拉持續的供應中斷和伊朗原油潛在的出口受阻很有可能抵消一部分新增的產量。

5、OPEC 增加生產的計劃需要在 2019 年進一步增產，屆時，這將令原本已經受限的閒置產能遭到進一步削減。

最關鍵的是，高盛直指此前油價上漲的根基——供應擾亂、庫存降低，認為原油基本面非常強勁，足以支撐他們 82.5 美元的油價預期：

儘管 OPEC 和俄羅斯的反應機制確實更加清晰，但放鬆限產絕不意味著市場將走上一條平坦順滑的再平衡之路。

當前的市場供應吃緊的程度、強勁的需求、以及供應受擾程度加深，都將為庫存進一步下降奠定了基礎，何況 OPEC 的閒置產能一直在下降。

因此，高盛認為，即使放鬆限產讓油價見頂了，那也只是短暫的，今年第第三季原油均價仍將為 82.5 美元 / 桶。他們依然預計從今年下半年到明年期間，油價存在偏於上行的風險。

除了對基本面進行分析之外，高盛還引用了歷史經驗作為輔證， 稱以往 OPEC 在像今天這樣需求強勁的環境裡上調生產配額之後， 油價都會在隨後數月走高。

技術面：短期見頂

高盛技術分析團隊認為油價存在明顯的下行風險。他們警告， 技術圖形表明，原油已經出現了一個偏空的關鍵周線反轉信號。

該團隊對 WTI 原油期貨的周線圖進行了分析，認為始自去年 6 月低位以來的這波 5 浪中的第 5 浪有望向上測試 71.76 美元 / 桶，大機率會持續性修正一小段時間。

第 4 浪通常回撤會至少 23.6%，不會超過 38.2% 左右。

最重要的是，原油市場可能已經完成了一個五浪圖形，這意味著它應該會開始步入一個調整的過程。

上升楔形是一個典型的升勢終結模式，通常以急劇的突破結尾。所以，突破一直是相當教科書式的信號。

楔形形態本身暗示着價格將回吐漲幅，跌至 61.73 美元，逼近最大跌幅 38.23% 回撤位 62.23 美元。