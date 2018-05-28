〈油市傳增產〉OPEC、俄羅斯擬增產 西德州原油一度跌至6週低點

Investing.com 報導指出，據傳石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯，有意增加原油產量，受此消息影響，今 (28) 日油價走跌，西德州中級原油期貨價格，一度跌至近 6 週低點。

週一，西德州中級原油期貨一度跌至每桶 65.80 美元，創 4 月 17 日以來新低，之後在美東時間凌晨 3 點 50 分，回升至每桶 66.67 美元；稍早，布蘭特原油期貨跌幅達 2.6%，之後收斂至 1.6%，來到每桶 75.28 美元。

上週五，西德州、布蘭特兩大原油期貨價格大跌 4%，分別較 5 月高點下挫 6.4% 和 9.1%。

OPEC 與俄羅斯等產油國，有意鬆綁 2017 年初實施至今的減產措施，增加原油供給，導致油價走跌。

此外，美國鑽井平台增加，也使油價進一步承壓。

上週，美國石油鑽井平台增加 15 座，總量達 859 座，創 2015 年 3 月以來新高。

近 2 年來，美國頁岩油產量飆升逾 27%，日產量來到 1073 萬桶，僅次於俄羅斯的 1100 萬桶。

台北時間週一下午 5 點 21 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.44%，至每桶 75.34 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.77%，至每桶 66.68 美元。