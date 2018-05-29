〈美退伊核協〉歐洲企業撤資伊朗 專家：川普送中俄的大禮

鷸蚌相爭，中國和俄國的國營企業正設法當那漁翁，趁著歐洲國家逃離伊朗之際大獲其利，也對川普欲藉經濟制裁施壓伊朗當局之舉形成阻礙。

他們的行動凸顯出，自川普退出伊朗核協之後，伊朗的企業景象有了什麼變化。在美國歐巴馬總統任期內，自 2015 年歐巴馬簽訂該伊朗核協後，歐洲企業進入伊朗，但現在他們卻擔心中國和俄國恐怕會搶占這個龐大且不斷成長的市場。

法國能源公司 Total SA 執行長 Patrick Pouyanné 表示，「對歐洲和美國都不好的事情是，最後恐怕只剩俄國和中國可以在伊朗做生意。」

中國大型國營石油公司——中國石化 (Sinopec) 本月向德黑蘭派出代表團，完成一項價值 30 億美元的交易，以進一步開發一個巨大伊朗油田 Yadavaran，原本該油田是荷蘭皇家殼牌石油公司正在談判的標的，直到 3 月時殼牌認為制裁的風險太大而作罷。該項開發 Yadavaran 油田的交易可能是 10 年來伊朗最大外國投資項目。

另一家中國國營石油巨擘——中國石油天然氣集團公司 (CNPC) 則可以選擇投資法國石油公司 Total 允諾在伊朗投資的 10 億美元天然氣投資項目，因為 Total 也考量美國制裁而打算離開。CNPC 是 Total 此項目的合作夥伴。

中國企業也與伊朗企業合作修復鐵路、建設地鐵並製造汽車。在德黑蘭大街小巷商店內充斥著從中國進口而來的便宜服飾、廚房家電、消費電子和葵花籽等熱門產品。

俄國更謹慎地將伊朗視為商業夥伴，俄國企業也致力在伊朗打造聯繫關係，俄國販售鑽油設備給伊朗能源公司，但其中不含西方技術。

俄國最大國營石油公司 PAO Rosneft 去年同意在伊朗進行一項價值 300 億美元的「策略」交易，但不清楚目前進展。

一家俄國國營石油公司 Zarubezhneft 仍是目前唯一簽下伊朗提供外資開發原油新形式契約的企業。今年 3 月，Zarubezhneft 簽下一份 7 億美元契約以開發 2 個小油田，這是像英國 BP 和德國 Wintershall AG 等歐洲石油公司希望也能分一杯羹的投資機會，但現在也礙於美國制裁而不可能了。

經外媒接洽，Zarubezhneft、Rosneft 和中石化都不願回應置評請求。

中俄的動作對川普政府打算施壓伊朗的計畫形成風險，中俄許多企業不像歐洲企業與美國金融體系的關係廣泛密切，所以他們不怕因為在伊朗做生意而招來美國報復。儘管美國威脅對他們實施制裁，歐盟仍努力與伊朗合作，試圖找出方法讓歐洲企業留在伊朗工作。

中俄 2010 年支持聯合國透過美英法等國對伊朗實施制裁，有了中俄參與，也讓伊朗能重返談判桌上討價還價，制定俄國與中國簽署的核子協議。

但這次中俄都表態不支持美國榨取伊朗，且正分析如何在伊朗做生意。

自從川普上任之後，伊朗就將經濟和政治焦點轉向中俄，在川普表示美國將退出核協後，伊朗外交部長 Javad Zarif 第一站就先前往中國北京。

眼見中俄對伊朗的商業幫助，美國國務卿 Pompeo 週二表示，「與伊朗干涉中東的作為一樣，中俄也是一種威脅。」

一位美國官員認為，美國的制裁夠強大，就算是中俄企業恐怕也無法忽視，如果要他們在伊朗和美國之間做商業上的選擇，他們當然會選後者。

美國已經明確表示，他們會追究與美國有關的中國企業，看看這些中國企業是否反美國對伊朗的制裁，例如美國司法部正在調查華為科技公司是否有違反其伊朗政策。

一位 CNPC 成員表示，公司在伊朗增加投資，並為了在伊朗工作而生產更多石油設備，但也同時擔心中國銀行對公司這些舉措會如何反應。

俄國當局建議企業不要與伊斯蘭革命衛隊有商業往來，因為與該伊朗準軍事團隊有商業利益會受到美國嚴厲制裁。

在美國和伊朗之間選邊站，繼鋼鐵關稅後，中俄顯然冒著風險又開啟與美國的新爭端，但是歐洲退出後的伊朗市場實在是太誘人了。

俄國將伊朗視為另一個開拓自家石油產業的平台，可藉此自然而然打入中東，而且還不用尷尬地面對西方盟友。

這兩國軍隊均幫助支撐 Bashar al-Assad 總統在敘利亞的內戰。俄國與伊朗的貿易 2016 年翻倍至 20 億美元以上，大部分是小麥和工業設備。(2016 年是核子制裁停止的那一年)

中國是迄今伊朗最大的商業夥伴，買下伊朗出口石油約莫 1/3，2017 年雙邊貿易金額創下約莫 370 億美元的紀錄，年成長達 19%。中國將伊朗視為其「一帶一路」的貿易走廊。

總部位於紐約的顧問公司 Global Growth Advisors 專司提供中國和其他外國公司進入伊朗的投資建議，該公司合夥人 Roozbeh Aliabadi 形容，美國對伊朗的制裁「是送給中國的一份大禮。」