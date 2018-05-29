義大利股債「核爆炸」 銀行股成重災區 歐股普跌

政局混亂，債務高企，和歐元區立場對立...... 這些隱患讓歐盟最大的經濟體之一義大利金融市場再度動盪不安，進而引發整個歐洲股市今天開盤齊跌。

義大利富時 MIB 指數跌 1.9%，至 2017 年 8 月以來新低。

歐洲 STOXX 600 指數跌 0.6%，西班牙 IBEX 跌 1.3%，法國 CAC 40 指數低開 0.8%，英國 FTSE 100 指數低開 0.7%，德國 DAX 指數低開 0.6%。

由於義大利銀行持有巨額義大利公債，義大利銀行股指數今天低開 3.4%，觸及 13 個月新低。義大利聯合聖保羅銀行（Intesa）、義大利聯合信貸銀行（UniCredit）領跌。

國際清算銀行最新的一項研究顯示，義大利政府債務占義大利銀行資產的近 20％，這是全球最高水平之一。

歐元兌日元日內跌 0.7% 至 126.15，至 11 個月新低。

大選後近 3 月 新政府依舊「難產」

義大利 3 月 4 日大選結束後，新政府遲遲「難產」。目前。經濟學家出身的新總理科塔萊利（Carlo Cottarelli）可能嘗試先組建一個過渡時期政府，今年八月之後再重新進行大選。科塔萊利最廣為人知的身份是前 IMF 董事，他向來主張緊縮措施。

5 月 28 日（周一），科塔萊利接受了總統馬塔雷拉對其擔任義大利總理一職的任命，如今，他需要做的就是在正式上任總理崗位、尋求議會批准（可能性很小）之前，迅速選出內閣成員。

但他可能只有一天時間選出內閣成員。

但問題在於，目前義大利議會由此前組閣失敗的反建制五星運動黨和極右翼聯盟所掌控，他們基本上不會給科塔萊利投贊成票。