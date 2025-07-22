鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-22 17:00

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美國總統川普在其社群平台 Truth Social 發文，再度對伊朗發出強硬警告，稱若有必要，美國將再次轟炸伊朗核設施。

川普警告伊朗：必要時將再度轟炸核設施。(圖：Shutterstock)

川普的表態，是針對伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）日前接受美國《福斯新聞》專訪時說法的回應。阿拉格奇在訪問中承認，美軍對伊朗核設施的攻擊造成了「嚴重損害」，設施「已被摧毀」。

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川普引用這段阿拉格奇的話並表示，核設施被摧毀「當然」被摧毀了，就像他說的一樣，且「如果有必要，我們還會再做一次！」暗示若有必要，美國將再次轟炸伊朗。

然而，儘管核設施遭受重創，阿拉格奇仍表示，伊朗將在技術恢復後持續進行鈾濃縮。

阿拉格奇指出：「鈾濃縮計畫的暫停確實是因為損害非常嚴重。但顯然我們不能放棄鈾濃縮，因為這是我們自己科學家的成果。更重要的是，這是關乎國家尊嚴的問題。」

他補充，美國與以色列對伊朗核設施的聯合攻擊造成了重創，目前伊朗方面正進行全面評估。