2018年全球太陽能電力投資規模將超1230億美元

國際市場研究機構Frost&Sullivan日前發布全球電力行業展望2018報告稱，預計到2020年，太陽能將超過風電，成為繼煤炭、天然氣和水電之後的第四大發電資源。

預計在2019年，太陽能首先將超過核能達到第五位。

報告指，電池儲能規模擴大、併購活動的激增以及能源創業的分裂式增長是可再生能源行業看到這一激增的主要原因。

報告中稱，2017-2021年期間將投資2.2萬億美元用於增加發電量，這主要是由太陽能和風能為代錶的可再生能源，分别佔6034億美元和5537億美元。

與2017年類似，Frost&Sullivan預計太陽能佔投資的大部分，預計2018年為1230.3億美元，中國將成為主要投資方。太陽能和風能(海上)的需求和投資環境呈現出積極的態勢。

2018年，預計水電和生物質投資將分别保持穩定在770.6億美元和23.3億美元。相反，由於新的風機訂單將保持與2017年相似，天然氣的投資前景仍然較低，主要原因是可再生能源對天然氣成本具有競爭力，以及電網産能過剩和對其他發電類型的關註，市場缺乏對新的風機訂單的強烈需求。

此外，隨著中國，歐洲和中東地區正在增加新的核電容量，核電正開始振興。預計2018年核電投資將達到257億美元。亞太地區將成為煤炭的最後堡壘，因投資前景為負面，預計將逐年穩步下滑。

Frost&Sullivan能源與環境分析師Vasanth Krishnan表示：“為了應對目前的趨勢和挑戰，企業必須開始採用能夠在降低成本的同時提高運營和流程效率的商業模式。採用專註於消費者需求的颠覆性數字解決方案將使該企業、機構更接近技術和效率轉型。”

該報告還強調了其他幾個全球能源部門的趨勢，其中包括：電力的3D模式，即脫碳，分權，數字化，這仍然是決定全球電力市場格局的基本因素;住宅電池儲存市場將成為2018年增長最快的市場，這主要得益於美國，德國和澳大利亞的住宅部署後的飙升。

來源：電纜網

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