〈能源盤後〉假日前交易清淡 天然氣飆漲16% 創近3年來最大 帶動油價上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-12-31 05:47

‌



在本周稍後美國和中國發布最新經濟活動數據之前，受假期影響交易清淡，周一 (30 日) 油價收高。

同日，天然氣期貨價格周一飆升，創下近三年來最大單日漲幅，係因美國和歐洲氣溫預計下降，以及烏克蘭可能採取措施切斷俄羅斯對歐洲天然氣的供應。

‌



能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 39 美分或 0.6%，收每桶 70.99 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 22 美分或 0.3%，收每桶 74.39 美元。

1 月交割汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 1.9763 美元。

1 月交割熱燃油期貨價格上漲 2.4%，收每加侖 2.2995 美元。

1 月交割天然氣價格大漲 55.30 美分或 16.4%，收每百萬 Btu 3.9360 美元，創 2022 年 1 月 27 日以來的最大單日漲幅，且根據道瓊市場數據，天然氣價格達到今年第二高水準。

市場驅動力

瓊斯交易公司首席市場策略師 Mike O’Rourke 表示，周一天然氣價格大幅上漲引領了原油價格上漲。

交易商歸納幾個天然氣大漲的因素，包括美國和歐洲氣溫預計下降，以及允許俄羅斯液化天然氣通過烏克蘭運輸到歐洲的協議即將到期。

德國、法國和英國都預計未來幾天氣溫將降至攝氏零度以下，而美國則準備迎接極地渦旋。

同時，《基輔獨立報》報導，烏克蘭外交部長 Andrii Sybiha 要求必須禁止向歐洲進口俄羅斯液化天然氣，並以原產於美國的供應取代。

原油全年仍走跌 明年恐嚴重供應過剩

國際能源署 (IEA) 預測，即使一些主要產油國持續減產，2025 年全球石油供應將輕鬆超過需求。

此外，EIA 數據顯示，美國石油產量仍接近歷史最高水準，即將上任的川普政府可能會同意旨在提高國內化石燃料產量的政策。

本周關鍵數據

中國明年經濟成長樂觀，可望提振這最大原油進口國的需求，激勵本周油價反彈。

世銀上周調高中國今明兩年的經濟成長預期。路透報導，雖然今年中國經濟復甦舉步維艱，但當局已同意明年發行創紀錄的 3 兆元人民幣國債 (折 4110 億美元)。