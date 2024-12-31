〈能源盤後〉假日前交易清淡 天然氣飆漲16% 創近3年來最大 帶動油價上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-12-31 05:47
在本周稍後美國和中國發布最新經濟活動數據之前，受假期影響交易清淡，周一 (30 日) 油價收高。
同日，天然氣期貨價格周一飆升，創下近三年來最大單日漲幅，係因美國和歐洲氣溫預計下降，以及烏克蘭可能採取措施切斷俄羅斯對歐洲天然氣的供應。
能源商品價格
市場驅動力
瓊斯交易公司首席市場策略師 Mike O’Rourke 表示，周一天然氣價格大幅上漲引領了原油價格上漲。
交易商歸納幾個天然氣大漲的因素，包括美國和歐洲氣溫預計下降，以及允許俄羅斯液化天然氣通過烏克蘭運輸到歐洲的協議即將到期。
德國、法國和英國都預計未來幾天氣溫將降至攝氏零度以下，而美國則準備迎接極地渦旋。
同時，《基輔獨立報》報導，烏克蘭外交部長 Andrii Sybiha 要求必須禁止向歐洲進口俄羅斯液化天然氣，並以原產於美國的供應取代。
原油全年仍走跌 明年恐嚴重供應過剩
然而，WTI 原油和 Brent 原油今年價格仍走跌，其中 WTI 下跌約 1%，Brent 原油下跌近 4%，係因市場仍擔心中國經濟的健康狀況以及未來幾個月供應過剩的可能性。
國際能源署 (IEA) 預測，即使一些主要產油國持續減產，2025 年全球石油供應將輕鬆超過需求。
此外，EIA 數據顯示，美國石油產量仍接近歷史最高水準，即將上任的川普政府可能會同意旨在提高國內化石燃料產量的政策。
本周關鍵數據
中國明年經濟成長樂觀，可望提振這最大原油進口國的需求，激勵本周油價反彈。
世銀上周調高中國今明兩年的經濟成長預期。路透報導，雖然今年中國經濟復甦舉步維艱，但當局已同意明年發行創紀錄的 3 兆元人民幣國債 (折 4110 億美元)。
中國周二將發布最新 PMI 工廠調查。此外，美國將於周五發布 12 月 ISM 調查。市場正聚焦上述兩項數據。
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