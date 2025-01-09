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鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估下修至7.85元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 22:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.98元下修至7.85元，其中最高估值8.83元，最低估值6.56元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值8.83(8.83)10.929.8410.2
最低值6.56(6.56)6.366.66.61
平均值7.88(7.97)7.698.168.6
中位數7.85(7.98)7.578.078.76

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3,753.93億3,611.48億3,611.48億3,464.19億
最低值2,680.14億2,490.55億2,490.55億2,682.13億
平均值3,019.91億2,923.11億2,999.96億2,969.61億
中位數2,939.01億2,822.41億2,933.21億2,762.50億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-5.565.1811.525.76
營業收入1,699.71億2,615.53億3,696.25億3,018.10億

詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHEL

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