鉅亨速報 - Factset 最新調查：殼牌公司(SHEL-US)EPS預估下修至7.85元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對殼牌公司(SHEL-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.98元下修至7.85元，其中最高估值8.83元，最低估值6.56元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.83(8.83)
|10.92
|9.84
|10.2
|最低值
|6.56(6.56)
|6.36
|6.6
|6.61
|平均值
|7.88(7.97)
|7.69
|8.16
|8.6
|中位數
|7.85(7.98)
|7.57
|8.07
|8.76
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3,753.93億
|3,611.48億
|3,611.48億
|3,464.19億
|最低值
|2,680.14億
|2,490.55億
|2,490.55億
|2,682.13億
|平均值
|3,019.91億
|2,923.11億
|2,999.96億
|2,969.61億
|中位數
|2,939.01億
|2,822.41億
|2,933.21億
|2,762.50億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-5.56
|5.18
|11.52
|5.76
|營業收入
|1,699.71億
|2,615.53億
|3,696.25億
|3,018.10億
詳細資訊請看美股內頁：
殼牌公司(SHEL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 明年底前成立！挪威國油和殼牌將合併英國海上資產 將成北海最大獨立油氣生產商
- 傳英國石油尋求出售其美國天然氣管道業務股份
- 新加坡港務局：殼牌關閉石油加工設施調查漏油事件
- 誓言禁蓋新風電場！川普：將嘗試制定一項不建造風電機的政策
下一篇