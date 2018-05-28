江西計劃到2020年新能源車産能達50萬輛

據新華社5月28日消息，江西省日前發布關於加快推進新能源汽車産業發展的實施意見，計劃到2020年江西新能源汽車産能達到50萬輛、産業主營業務收入500億元。

根據實施意見，江西將依託豐富的鋰礦、稀土資源優勢，發揮政府引導、市場主導、企業主體的作用，推動開放合作，加快跨界融合，同步推進新能源汽車技術進步與産業化發展;以整車為引領，以關鍵零部件技術提升為核心，加強技術創新;加快産業集聚，培育龍頭企業，推動産業鏈聯動發展。

江西還提出，到2020年，全省新能源汽車及關鍵零部件技術要達到國内領先水平，力爭形成一家銷售收入過100億元的整車企業。

在消費端，江西將分類推廣應用新能源汽車。到2020年，江西年新增及更換的公交車中，新能源公交客車的比例要達到75%;新增或更新的公務、環衛、物流等公共服務領域車輛中，新能源汽車比例不低於50%;同時，倡導綠色出行，鼓勵消費者購買新能源汽車，全省將累計推廣應用10萬輛新能源汽車。

此外，江西將加快充電基礎設施建設，到2020年，全省將建成充電站260座、充電樁10萬根，滿足10萬輛以上電動汽車充電需求。

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