【大行報告】FXTM富拓：關註中國PMI、美國GDP和非農數據

FXTM富拓分析報告稱，本周將是繁忙的一周，多個主要經濟體公布重要宏觀經濟數據，地緣政治局勢的發展也引人關註。華爾街市場周一因陣亡將士紀念日假期休市，不過美朝關係的最新發展可能引發市場一些波動。

上周特朗普宣布取消原定在新加坡舉行的與朝鮮最高領導人金正恩的會晤，市場為之震蕩。不過，朝方的平和反應令投資者大感意外。特朗普周末期間錶示美朝峰會正在“很好地推進”，這繼續凸顯出特朗普政府有多麽不可預測。市場將對美朝關系的發展保持高度敏感，若雙方關係進一步緩解則有望刺激風險偏好。

報告指，中國股市上周五承壓，特朗普取消與金正恩會晤的消息引發投資者避險。

本周宏觀經濟數據將重新回到大家的視野中，上證綜指和人民幣有反彈的潛力。投資者將註意力轉向周二公不的製造業和非製造業PMI數據。如果5月份PMI讀數超出預期，那麽將提振人們對中國經濟的信心。

匯市方面，如果美元繼續走強，美元/人民幣短線可能上探6.400元。

報告表示，最近幾周美元強勁反彈打壓了新加坡元等新興市場貨幣。今日新加坡將公布貿易和PPI數據，新元能從中獲得提振嗎?

新加坡3月份出口價格下降0.7%，進口價格上升1.4%。如果4月份的數據顯示新加坡進出口價格水平良好，那麽經濟信心將獲得提振。4月份生産者價格指數(PPI)料同比增長1.2%。

該行還稱，投資者等待美國GDP和NFP數據，在備受期待的美國GDP和就業數據公布前，預計美元兌一籃子主要貨幣保持平穩。

若GDP和非農就業數據超過市場預期，美元指數有望升向2018年新高。從技術面看，日線圖上美元指數仍非常看漲。利差情況仍利好美元，市場對美聯儲6月份加息預期升高，這些因素將使美元走強仍是市場主題。

FXTM富拓又指，本周新加坡經濟數據不多，林吉特將從外部因素尋找指引。

新興市場貨幣對美朝關係的發展保持高度敏感。若雙方的關係有緩解迹象，則新興市場貨幣的吸引力會增強，但如果不確定性上升，那麽新興市場貨幣將進一步走低。

從技術面看，美元全線走強，林吉特仍處於壓力之下。短期至中期内，美元/林吉特仍有望上探4.000林吉特心理位。

此外，印尼盾兌美元走高。本周印尼經濟數據相對清淡，外部因素將主導印尼盾走勢。如果美元跌向14,000印尼盾心理位，市場可能樂觀地認為對印尼央行近日的加息舉措對印尼盾産生積極影響。

該行續稱，本周日本將公布失業率、零售額、消費者信心和工業産值等多個數據。

市場預計日本4月份失業率持穩於2.5%，零售額料同比增長1.1%。如果經濟數據好於預期，日元兌美元和其他貨幣有望延續漲勢。來看技術面，在作者Lukman Otunuga撰文時美元/日元略低於110.00日元。若該匯率持續低於這一水平，則可能跌向109.00日元。

Lukman Otunuga稱，GDP數據令人失望，英鎊走軟。由於投資者對英國央行8月份加息的預期降溫，本月英鎊走勢不佳。

上周公布的數據顯示英國經濟增速降至2012年以來的最低水平。二次估值顯示英國2018年第一季度GDP僅增長0.1%，投資者買入英鎊的興趣即刻減退。從技術面看，日線圖上英鎊/美元仍看跌，底部和頂部不斷下移。若英鎊/美元持續受阻於1.3400美元，那麽可能跌向1.3320美元和1.3250美元。

最後，報告指，歐佩克和俄羅斯或放松供應限製以抵消委内瑞拉産量下降、伊朗出口可能減少的影響，這使得原油市場面臨下行風險。

價格走勢顯示多頭仍在努力從地緣政治風險因素中尋找支持因素。如果歐佩克國家放鬆供應限製，原油市場基本面驅動因素將發生變化。俄羅斯、歐佩克和美國頁岩油産量上升的可能性會使供應過剩的擔憂重現，油價有下跌風險。

從技術面看，如果多頭不能守住68美元，那麽WTI油價可能下探66美元。

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