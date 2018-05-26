中國天然氣(00931-HK)與安瑞科(03899-HK)訂合作及收購協議

中國天然氣(00931-HK)公布，與中集安瑞科(03899-HK)訂立戰略合作協議及收購液化天然氣罐箱協議。

根據戰略合作協議，中國天然氣向中集安瑞科採購275台現貨液化天然氣罐箱，以及年底前向中集安瑞科再增加採購800至1000台液化天然氣罐箱；公司同意在需要採購深冷設備時，在同等市場條件下，優先採購中集安瑞科控股生產的設備，包括但不限於液化天然氣儲罐、液化天然氣槽車、液化天然氣杜瓦瓶等產品；中集安瑞科控股承諾並保證給公司最優惠的價格；中集安瑞科控股承諾對於公司的訂單優先排產、優先供應、確保質量；中集安瑞科控股承諾向本公司提供全方位的售後服務，包括但不限於為公司的液化天然氣罐箱的試運行提供技術保障和應急支持；按所購買每500台液化天然氣罐箱，在公司的物流集散中心投資建設抽真空設施等；雙方都認為擴大和深化雙方的合作，對雙方的發展都至關重要；雙方都同意建立不同層面的、專人的對話和聯絡機制，全面、深入的研究和討論進一步深化合作的形式和途徑。在各自董事會的批准和授權下強化雙方合作。

中國天然氣指出，旗下液化天然氣業務正處於高速發展階段，產生大量的液化天然氣設備採購需求，預期與中集安瑞科合作將產生協同效應，為業務發展提供支撐。

使用罐箱運輸液化天然氣是國家對於天然氣冬季保供戰略的重要措施之一，集團開展液化天然氣罐箱南氣北運以及多式聯運試點將開創液化天然氣供應鏈的新模式。集團規劃在未來五年內購置5,000至10,000台液化天然氣罐箱以滿足快速發展的業務需要。公司於2018年3月21日與查特深冷工程系統(常州)有限公司簽署《投資合作意向協議》，在合資公司成立前公司仍會考慮在查特深冷工程系統(常州)有限公司的產能範圍內以優惠的價格購買部分液化天然氣罐箱產品。

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