星謙發展(00640-HK)中期少賺51%不派息

星謙發展(00640-HK)公布，截至2018年3月31日止中期盈利1047.3萬元，按年下跌50.75%，每股盈利1.68仙，不派中期息。

收益3.01億元，按年上升19.1%。整體增加乃主要由於越南工廠於2017年年中開始營運後於越南市場收益增加。整體毛利率由截至2017年3月31日止六個月約35.2%下降至截至2018年3月31日止六個月約27.3%。毛利率下降乃主要由於截至2018年3月31日止六個月石油化工原材料成本持續上升。

集團素以環保為導向，不斷致力於研發可滿足市場需要的高質產品，並將密切留意市場於未來的發展方向，搶先研究與開發符合行業未來發展需求的產品。此外，本集團除與日本No-Tape技術合作及擁有自己的研發團隊外，亦與數位行業內的資深技術專家(包括來自於日本、台灣、香港等國家與地區)簽訂技術合作協議。預期透過上述措施，加強本集團在研發方面的實力，以維持在行業內其技術領先的地位。

預期，於越南新廠竣工及開始營運後，集團於2018年的銷售將保持平穩的增長步伐。由於全球鞋履需求持續增長，及製造商對膠黏劑的品質要求更為嚴格使缺乏競爭力的營運商會逐漸被淘汰，及鞋履品牌與製造商對使用環保水性膠黏劑產品之需求迅速增加，以及製鞋業持續往成本較低之國家或地區擴充等現狀，面對市場的快速變化，集團之前所作的區域佈局已漸見成效。因此，預期於2018年集團的高品質膠黏劑產品的需求將平穩增長。集團會按照需要繼續投入充足資源從而提升市場佔有率。

於回顧期間內，石油化工原材料成本的持續上升使得我們毛利率下降。預期該趨勢會持續一段時間，並影響集團於2018年的表現。

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