奧思集團(01161-HK)中期多賺74%派息3仙

奧思集團(01161-HK)公布，截至2018年3月31日止中期純利6052.9萬元，按年升73.67%；每股盈利7.9仙，派發中期息每股3仙。營業額3.66億元，按年升12.23%。

銷售組合中，美容服務增加至約77.7%及零售銷售為22.3%，而去年同期則為77.2%及22.8%。毛利率由去年同期之91.6%進一步增加至約91.9%，乃由於服務分類貢獻增加所致。

集團於期內投放相當金額於現有水磨坊及水之屋美容中心的翻新及裝修以全面提升客戶體驗，並增設全新先進美容療程技術及設備，特別針對奧思醫學美容中心，此舉令本集團期內的資本開支較去年增加。此外，集團亦善用其新技術及強大的數據分析能力加強市場推廣、傳訊及供客戶參與的活動。

零售業務包括銷售護膚及美容產品，此等產品主要由三個自家品牌Glycel、Eurobeauté及DermaSynergy及兩個擁有分銷權的品牌Erno Laszlo及H2O+組成。於回顧期間，H2O+之銷售額下跌，部份原因是過往期間所關閉表現欠佳之店舖所致，然而集團經營之大部份零售品牌均錄得正數增長，當中表現最超卓之品牌為集團自家擁有之Eurobeauté及DermaSynergy品牌，均錄得雙位數銷售增長，而Erno Laszlo亦錄得單位數銷售增長。

集團亦繼續發展及加強其電子商貿能力，近期於網上銷售的一系列產品之銷量亦顯著上升，雖然其目前仍僅佔整體銷售的一小部份。集團亦意識到電子商貿的重要性持續增加，因此將繼續強化現有電子商貿渠道。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)